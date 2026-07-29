سالي الجباس في تصريحات سابقة : امك ثم امك ثم أمك

خبرني - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لتصريحات سابقة للمحامية المصرية المدافعة عن حقوق المرأة سالي الجباس كانت تتحدث فيه عن برّ الأم وفضلها، وذلك عقب اعترافها بقتل والدتها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية.

تصريحات قديمة عن برّ الأم

وقالت سالي الجباس، خلال لقاء تلفزيوني سابق: "اللي ميشيلش والدته فوق راسه ميستحقش إنها تقوله ألف مبروك في زواجه.. لأنها اللي جابتك للدنيا وربتك وعلمتك"، وأضافت: "الرسول قال: أمك ثم أمك ثم أمك".

بلاغ من الجيران

وبدأت الواقعة بعدما اشتكى سكان العقار من انبعاث رائحة كريهة من الشقة، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى المكان وعثرت على الجثمان.

تفاصيل الجريمة

وكشفت التحقيقات أن المتهمة اعترفت بخنق والدتها، البالغة من العمر 70 عامًا، ثم تقطيع جثمانها ووضع الأشلاء داخل ثلاجة الشقة، في جريمة هزت الرأي العام المصري.

ظهور إعلامي لسنوات

وتُعد سالي الجباس من الوجوه المعروفة إعلاميًا، إذ ظهرت على مدار نحو 20 عامًا في العديد من البرامج التلفزيونية، متحدثة عن قضايا المرأة وحقوق الأمهات، والدفاع عن المطلقات ورفض تعدد زواج الرجل وتأييدها لاتفاقية سيداو ً