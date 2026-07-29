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خبيرة روسية : عزوبية الرجال تضاعف خطر موتهم 3 مرات

  • 29 تموز 2026
  • 21:07
خبيرة روسية عزوبية الرجال تضاعف خطر موتهم 3 مرات

خبرني - حذرت خبيرة روسية من التأثيرات الصحية الخطيرة لعزوبية الرجال، مشيرة إلى أن عدم الزواج يرتبط بارتفاع ملحوظ في خطر الوفاة المبكرة مقارنة بالرجال المتزوجين.

وقالت الدكتورة أوكسانا درابكينا، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، إن نتائج دراسات طبية أظهرت أن خطر الوفاة المبكرة لدى الرجال العزاب يزيد إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بأقرانهم المتزوجين.

وأوضحت درابكينا أن العزوبية تعد أحد عوامل الخطر المؤثرة في صحة الرجال، إلى جانب التدخين والإجهاد المزمن، مؤكدة أن هذه العوامل تسهم في زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضافت أن الدراسات تشير كذلك إلى أن العزوبية قد تعجل بالوفاة وترفع من خطر الإصابة بالسكتة القلبية، لافتة إلى أن الدعم الاجتماعي والاستقرار الأسري يلعبان دورًا مهمًا في تحسين الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية لدى الرجال.

وأكدت أن تبني نمط حياة صحي، والابتعاد عن التدخين، والحد من التوتر، إلى جانب وجود شبكة دعم اجتماعي، من العوامل التي تسهم في خفض احتمالات الإصابة بالأمراض الخطيرة وإطالة العمر.

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