*
الاربعاء: 29 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

(سند) يتوقف عن العمل مؤقتا

  • 29 تموز 2026
  • 20:58
سند يتوقف عن العمل مؤقتا

خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إجراء أعمال تحديث وصيانة مجدولة على بعض الأنظمة المرتبطة بتطبيق "سند"، مما سيترتب عليه توقف مؤقت لبعض الخدمات الإلكترونية خلال أوقات محددة.

وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إن نظام إدارة الهوية الرقمية المسؤول عن عمليات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية في تطبيق "سند" وخدمة الدخول الموحد، سيتوقف لمدة ساعة من الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضافت أن خدمات الدفع الرقمي عبر خدمة "إي فواتيركم" في تطبيق "سند" ستتوقف لمدة ساعتين، من العاشرة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وأكدت الوزارة أنه بإمكان المواطنين الحصول على الوثائق والمستندات الرقمية الخاصة بهم داخل تطبيق "سند"، ولن تتأثر بأعمال التحديث والصيانة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المعايطة: طهران توسع دائرة المواجهة لجر المنطقة إلى الحرب
المعايطة: طهران توسع دائرة المواجهة لجر المنطقة إلى الحرب
  • 2026-07-29 21:28
الأردن والمكسيك تتفقان على تفعيل جولات المشاورات السياسية الدورية
الأردن والمكسيك تتفقان على تفعيل جولات المشاورات السياسية الدورية
  • 2026-07-29 20:13
الاردن .. تحديثات مجدولة على
الاردن .. تحديثات مجدولة على "سند" الليلة
  • 2026-07-29 19:09
الخروف الاسباني سيحل ضيفا على موائد الأردنيين بعد وقف استيراد الروماني - تفاصيل
الخروف الاسباني سيحل ضيفا على موائد الأردنيين بعد وقف استيراد الروماني - تفاصيل
  • 2026-07-29 18:10
الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش
الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش
  • 2026-07-29 17:02
الأردن.. إحباط محاولة تسلل على الحدود الشمالية والقبض على المتسلل
الأردن.. إحباط محاولة تسلل على الحدود الشمالية والقبض على المتسلل
  • 2026-07-29 16:24