(سند) يتوقف عن العمل مؤقتا

خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إجراء أعمال تحديث وصيانة مجدولة على بعض الأنظمة المرتبطة بتطبيق "سند"، مما سيترتب عليه توقف مؤقت لبعض الخدمات الإلكترونية خلال أوقات محددة.

وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إن نظام إدارة الهوية الرقمية المسؤول عن عمليات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية في تطبيق "سند" وخدمة الدخول الموحد، سيتوقف لمدة ساعة من الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضافت أن خدمات الدفع الرقمي عبر خدمة "إي فواتيركم" في تطبيق "سند" ستتوقف لمدة ساعتين، من العاشرة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وأكدت الوزارة أنه بإمكان المواطنين الحصول على الوثائق والمستندات الرقمية الخاصة بهم داخل تطبيق "سند"، ولن تتأثر بأعمال التحديث والصيانة.