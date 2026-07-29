بعد نجاحها في موسم الرياض.. تفاصيل عرض «ليلة عسل» في مصر

خبرني - تستعد مسرحية "ليلة عسل" للقاء جمهورها في مصر خلال أغسطس/ آب 2026، بعد النجاح الذي حققته في السعودية، مع طرح مواعيد العروض وأسعار التذاكر استعدادًا لانطلاقها على خشبة المسرح.

بعد النجاح الجماهيري الذي حققته خلال عرضها على مسرح "بكر الشدي" ضمن فعاليات موسم الرياض 2026 في السعودية، تستعد مسرحية "ليلة عسل" للانطلاق في مصر خلال شهر أغسطس/ آب، لتواصل رحلتها مع الجمهور في تجربة كوميدية تحمل العديد من المواقف الطريفة.

يستقبل "تياترو أركان" بمدينة 6 أكتوبر عروض مسرحية "ليلة عسل" على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس/ آب 2026، على أن تبدأ جميع العروض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما أعلنت الشركة المنتجة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، فتح باب حجز التذاكر، ووجهت رسالة للجمهور جاء فيها: "احجز تذكرتك دلوقتي واستعد لليلة مختلفة مع "ليلة عسل". العرض متاح من 20 إلى 22 أغسطس ومن 27 إلى 29 أغسطس على مسرح "تياترو أركان"."

طرحت الجهة المنظمة تذاكر المسرحية بخمس فئات مختلفة، جاءت على النحو التالي:

الفئة الأولى: 500 جنيه مصري.

الفئة الثانية: 750 جنيهًا مصريًا.

الفئة الثالثة: 1000 جنيه مصري.

الفئة الرابعة: 1250 جنيهًا مصريًا.

الفئة الخامسة: 2000 جنيه مصري.

قصة مسرحية "ليلة عسل"

تدور أحداث المسرحية حول أكرم، الشاب الذي يستغل سفر والده ليحتفل بعيد ميلاده بطريقة مختلفة، إلا أن فضول جيرانه داخل العمارة يقلب خططه، لتتحول الليلة إلى سلسلة متتابعة من المواقف الكوميدية والمفارقات التي تتوالى في إطار خفيف.

ويُعد هذا العمل أول بطولة مسرحية مطلقة للفنان مصطفى غريب، الذي يخوض من خلاله تجربة جديدة على خشبة المسرح.

وجاء قرار تقديم المسرحية في مصر بعد الإقبال الجماهيري الذي حققته خلال عرضها في يونيو/ حزيران 2026 ضمن فعاليات موسم الرياض، لتنتقل بعدها إلى الجمهور المصري بعروض جديدة.

أبطال مسرحية "ليلة عسل"

يشارك في بطولة المسرحية كل من:

مصطفى غريب.

رحمة أحمد.

دنيا سامي.

إيمان السيد.

علي صبحي.

إلى جانب مجموعة من نجوم الكوميديا الذين يشاركون في تقديم العمل.