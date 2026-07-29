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الأردن.. العمري يدعو الحكومة إلى خفض أسعار المحروقات الشهر المقبل

  • 29 تموز 2026
  • 20:44
الأردن العمري يدعو الحكومة إلى خفض أسعار المحروقات الشهر المقبل

خبرني -  دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب سالم العمري الحكومة ولجنة تسعير المشتقات النفطية إلى إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، ويخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة على مختلف الأسر الأردنية.

وأكد العمري في منشور على فيسبوك الاربعاء، أن الظروف الاقتصادية الحالية تستوجب اتخاذ قرارات تراعي مصلحة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع كلف المعيشة وما يترتب على أسعار المحروقات من انعكاسات مباشرة على أجور النقل وأسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يزيد من الضغوط على ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأشار إلى أن أي تخفيض في أسعار المشتقات النفطية سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، داعياً إلى الاستفادة من أي انخفاض أو استقرار في الأسعار العالمية عند احتساب الأسعار المحلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات المالية العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتُراجع لجنة تسعير المشتقات النفطية الأسعار شهرياً، مع مراعاة تطورات الأسواق العالمية والسياسات الحكومية الخاصة بعكس الكلف على الأسعار المحلية.

وأضاف العمري أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الإجراءات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم المواطنين، مؤكداً أن تخفيف كلفة الطاقة يعد من أهم الخطوات التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على الاستمرار والنمو.

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