قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن

خبرني - أدانت دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية، وعدّتها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطيرية، في بيان الأربعاء، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّدت الخارجية القطرية على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجدّدت تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.