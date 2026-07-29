*
الاربعاء: 29 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن

  • 29 تموز 2026
  • 20:40
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن

خبرني - أدانت دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية، وعدّتها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطيرية، في بيان الأربعاء، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّدت الخارجية القطرية على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجدّدت تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المصرف المركزي الإماراتي يثبّت سعر الأساس عند 3.65%
المصرف المركزي الإماراتي يثبّت سعر الأساس عند 3.65%
  • 2026-07-29 21:51
رجل أعمال إماراتي يعرض شراء نادي الزمالك مقابل 3 مليارات جنيه مصري
رجل أعمال إماراتي يعرض شراء نادي الزمالك مقابل 3 مليارات جنيه مصري
  • 2026-07-29 19:13
قناة عبرية : لقاءات إسرائيلية إماراتية سرية لتنسيق المواقف ضد إيران
قناة عبرية : لقاءات إسرائيلية إماراتية سرية لتنسيق المواقف ضد إيران
  • 2026-07-29 09:52
إيران ترفض مقترحا عُمانيا للإدارة المشتركة لمضيق هرمز
إيران ترفض مقترحا عُمانيا للإدارة المشتركة لمضيق هرمز
  • 2026-07-29 08:18
السعودية تعلن قصف أهداف في العراق
السعودية تعلن قصف أهداف في العراق
  • 2026-07-29 03:42
السعودية: اعتراض مسيرات حاولت استهداف منشآت بالمنطقة الشرقية
السعودية: اعتراض مسيرات حاولت استهداف منشآت بالمنطقة الشرقية
  • 2026-07-28 23:19