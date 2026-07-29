اليكم تفاصيل إعارة الساكت والسلمان من الرمثا إلى الحسين

خبرني - أنجزت الإدارة المؤقتة لنادي الرمثا الأردني بنود اتفاقية إعارة اللاعبين مؤمن الساكت وأحمد السلمان إلى نادي الحسين، بطل الكرة الأردنية، لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء لنادي الحسين.

وخلال أول جلسة عقدتها اللجنة المؤقتة في اليوم الثاني من إعلانها من جانب وزارة الشباب، تمت مناقشة طلبات الحصول على خدمات اللاعبين ووضعها أمام مجلس الإدارة.

ووفقا لموقع winwin، فقد تم استعراض العرضين، حيث أبدى الفيصلي والحسين رغبتهما بضم اللاعبين على سبيل الإعارة، وتساوت قيمة العرضين من الناحية المالية، لكن الحسين أبدى استعداده لدفع كامل القيمة نقدًا عند توقيع الاتفاقية، فيما طلب نادي الفيصلي تسديد كامل القيمة على دفعتين.

ثم تمت دعوة اللاعبين الساكت وسلمان للانضمام إلى الاجتماع لإبداء رغبتهما في اختيار النادي الذي يرغبان بالانضمام إليه، فاختار كل منهما نادي الحسين، فتم الإعلان رسميًا عن اختيار نادي الحسين، وتم إبلاغ إدارتي الناديين الفيصلي والحسين بقرار اللاعبين.

وبطلب من المصدر، فإن موقع winwin يحترم اتفاقه بعدم نشر القيمة المالية للعقدين، وإن كان وفقًا لما نشره الموقع والعديد من وسائل الإعلام.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن إدارتي الرمثا والحسين سوف تعقدان جلسة عمل للاتفاق على نصوص بند الإعارة، والذي اشترط فيه بند أحقية الشراء لنادي الحسين، بحيث يتم تجنب أي أخطاء في بنود العقد، حيث سيتم تحديد مدة العقد في حال تنفيذ بند أحقية الشراء بثلاثة مواسم، وتحديد القيمة المالية لكل لاعب في كل موسم.

وسوف يحصل الرمثا على مبلغ يصل إلى نحو نصف مليون دولار في حال تم تطبيق بند أحقية الشراء الموسم المقبل.