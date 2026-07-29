لماذا يتجه كثيرون إلى تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟

خبرني - شهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية نموًا هائلًا، وأصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم. فمن خلالها يمكن التواصل مع الأصدقاء، ومتابعة الأخبار، والتسوق، والتعلم، وحتى إدارة الأعمال. ومع ذلك، بدأ عدد متزايد من المستخدمين يتجه إلى تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أخذ فترات راحة منها، في محاولة لتحقيق توازن أفضل بين الحياة الرقمية والواقع.

الرغبة في تحسين الصحة النفسية

يعد الاهتمام بالصحة النفسية من أهم الأسباب التي تدفع البعض إلى تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فالاستخدام المفرط قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى:

الشعور بالتوتر.

القلق المستمر.

الإرهاق الذهني.

زيادة الضغط الناتج عن متابعة الأخبار أو المحتوى المتجدد باستمرار.

ولذلك يفضل كثيرون تقليل الوقت الذي يقضونه أمام هذه المنصات للحصول على قدر أكبر من الهدوء والتركيز.

تقليل المقارنات الاجتماعية

تعرض وسائل التواصل غالبًا لحظات النجاح والسفر والإنجازات والصور المثالية، وهو ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى مقارنة حياتهم بحياة الآخرين.

ومع مرور الوقت، قد تؤثر هذه المقارنات على الرضا عن الحياة أو الثقة بالنفس لدى بعض الأشخاص، لذلك يختار البعض الابتعاد عن هذا النوع من المحتوى أو تقليل متابعته.

استعادة الوقت

يفاجأ كثير من الأشخاص بعد مراجعة إحصاءات استخدام الهاتف بعدد الساعات التي يقضونها يوميًا في تصفح التطبيقات، وقد يدفعهم ذلك إلى استغلال هذا الوقت في:

القراءة.

ممارسة الرياضة.

تعلم مهارة جديدة.

قضاء وقت مع العائلة.

تطوير مشاريع شخصية.

وبالنسبة للكثيرين، أصبح الوقت موردًا ثمينًا يسعون إلى استثماره بصورة أفضل.

زيادة التركيز والإنتاجية

تؤدي الإشعارات المستمرة والانتقال المتكرر بين التطبيقات إلى تشتيت الانتباه أثناء العمل أو الدراسة، وعندما يقل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يلاحظ بعض الأشخاص تحسنًا في:

سرعة إنجاز المهام.

التركيز.

جودة العمل.

القدرة على التخطيط.

ولهذا يعتمد بعض الموظفين والطلاب على تحديد أوقات معينة فقط لاستخدام هذه التطبيقات.

تحسين جودة النوم

يميل كثير من الأشخاص إلى تصفح الهاتف قبل النوم، وهو ما قد يؤخر موعد النوم أو يقلل من جودته. عند تقليل استخدام وسائل التواصل خلال ساعات المساء، يصبح من الأسهل الالتزام بروتين نوم منتظم، مما ينعكس إيجابًا على النشاط والتركيز خلال اليوم التالي.

الابتعاد عن المعلومات المضللة

رغم أن وسائل التواصل أصبحت مصدرًا سريعًا للأخبار، فإنها قد تحتوي أيضًا على معلومات غير دقيقة أو شائعات تنتشر بسرعة. ولذلك يفضل بعض المستخدمين الاعتماد على المصادر الموثوقة للأخبار بدلًا من متابعة سيل مستمر من المنشورات التي يصعب التحقق من صحتها.

تعزيز العلاقات الواقعية

يرى كثيرون أن قضاء وقت أقل على الهاتف يمنحهم فرصة أكبر للتواصل المباشر مع العائلة والأصدقاء. فاللقاءات الواقعية والحوارات المباشرة تساعد على بناء علاقات اجتماعية أقوى مقارنة بالتفاعل الرقمي فقط.

الحد من الاست هلا ك غير الضروري

تعرض منصات التواصل عددًا كبيرًا من الإعلانات والعروض التسويقية يوميًا، مما قد يدفع البعض إلى شراء منتجات لم يكونوا يخططون لاقتنائها. وعند تقليل وقت استخدام هذه المنصات، يصبح اتخاذ قرارات الشراء أكثر هدوءًا ووعيًا لدى كثير من الأشخاص.

هل يعني ذلك التخلي عن وسائل التواصل؟

ليس بالضرورة، فمعظم الأشخاص الذين يقللون استخدام وسائل التواصل لا يتخلون عنها بالكامل، وإنما يسعون إلى استخدامها بصورة أكثر توازنًا.

فهي ما زالت تقدم فوائد عديدة، مثل:

التواصل مع الأصدقاء والعائلة.

متابعة الأخبار.

التعلم واكتساب المهارات.

التسويق وإدارة الأعمال.

بناء العلاقات المهنية.

لكن الفكرة الأساسية هي الاستخدام الواعي، وليس الاستخدام المستمر.

كيف تقلل استخدام وسائل التواصل بطريقة عملية؟

إذا كنت ترغب في تقليل وقتك على هذه المنصات، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة:

تحديد وقت يومي لاستخدام التطبيقات.

إيقاف الإشعارات غير الضرورية.

حذف التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا.

تجنب استخدام الهاتف أثناء العمل أو تناول الطعام.

تخصيص أوقات للأنشطة بعيدًا عن الشاشات.

متابعة الحسابات التي تقدم محتوى مفيدًا وإلغاء متابعة المحتوى الذي يسبب التشتت.

هل سيستمر هذا الاتجاه مستقبلًا؟

مع ازدياد الوعي بأهمية الصحة النفسية وإدارة الوقت، يتوقع أن يستمر اتجاه الكثيرين نحو الاستخدام المتوازن لوسائل التواصل الاجتماعي، كما بدأت بعض التطبيقات بإضافة أدوات تساعد المستخدمين على متابعة مدة الاستخدام اليومي، وتشجيعهم على أخذ فترات راحة عند الحاجة.