هل العقارات والذهب استثمار أم وسيلة لحفظ قيمة المال فقط؟

خبرني - عندما يفكر الكثيرون في حماية مدخراتهم أو تنمية أموالهم، غالبًا ما يكون الذهب والعقارات من أول الخيارات التي تخطر في أذهانهم. ويعود ذلك إلى سمعتهما الطويلة كأصول يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة، خاصة في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية.

لكن يبقى السؤال: هل العقارات والذهب استثمار حقيقي يحقق عوائد مجزية، أم أنهما مجرد وسيلة للحفاظ على قيمة المال؟ والإجابة ليست بسيطة، لأن الأمر يعتمد على طبيعة الأصل، وظروف السوق، وأهداف المستثمر، والفترة الزمنية التي يخطط خلالها للاحتفاظ باستثماره.

ما الفرق بين الاستثمار وحفظ قيمة المال؟

قبل المقارنة، من المهم فهم الفرق بين المفهومين.

الاستثمار هو توظيف الأموال في أصل أو مشروع بهدف تحقيق عائد أو زيادة في القيمة مع مرور الوقت، مع وجود درجة من المخاطرة.

أما حفظ قيمة المال فهو السعي إلى حماية القوة الشرائية للأموال من التآكل بسبب التضخم أو انخفاض قيمة العملة، حتى لو لم يحقق الأصل عائدًا كبيرًا.

وقد يجمع الأصل الواحد بين الوظيفتين في بعض الظروف.

لماذا يُنظر إلى الذهب كوسيلة لحفظ القيمة؟

اشتهر الذهب عبر التاريخ بكونه أحد أهم الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل.

الإقبال عليه في أوقات الأزمات.

سهولة بيعه في معظم الأسواق.

اعتباره ملاذًا لدى كثير من المستثمرين.

لكن ذلك لا يعني أن سعر الذهب يرتفع باستمرار، إذ قد يشهد فترات من الصعود والهبوط وفقًا لعوامل اقتصادية متعددة.

هل يمكن اعتبار الذهب استثمارًا؟

يمكن أن يحقق الذهب أرباحًا إذا ارتفع سعره بعد الشراء، لكنه لا يوفر دخلًا دوريًا مثل بعض أنواع الاستثمارات الأخرى.

فعلى سبيل المثال، لا يمنح الذهب:

أرباحًا سنوية.

توزيعات نقدية.

إيجارات.

ولهذا يرى بعض الخبراء أن الذهب يلعب دورًا مهمًا في تنويع المحافظ الاستثمارية والحفاظ على القيمة، أكثر من كونه مصدرًا منتظمًا للدخل.

ماذا عن العقارات؟

تختلف العقارات عن الذهب في أنها قد تحقق أكثر من نوع من العوائد.

فيمكن أن يستفيد المالك من:

ارتفاع قيمة العقار مع مرور الوقت.

الحصول على دخل من الإيجار.

الاستفادة من التطوير أو إعادة البيع.

لكن هذه النتائج ليست مضمونة، إذ تتأثر بأسعار السوق، والموقع، والطلب، والظروف الاقتصادية.

متى تكون العقارات استثمارًا ناجحًا؟

قد تحقق العقارات عوائد جيدة عندما تتوافر عوامل مثل:

اختيار موقع مناسب.

شراء العقار بسعر مناسب.

ارتفاع الطلب في المنطقة.

حسن إدارة العقار وصيانته.

وجود خطة استثمارية طويلة الأجل.

أما شراء عقار دون دراسة للسوق فقد يؤدي إلى صعوبة بيعه أو تأجيره بالأسعار المتوقعة.

هل العقارات تحفظ قيمة المال؟

في كثير من الحالات، تساعد العقارات على الحفاظ على قيمة رأس المال، خاصة في الأسواق التي تشهد نموًا مستقرًا.

ومع ذلك، فإن أسعار العقارات قد تنخفض في بعض الفترات، كما أن بيع العقار يحتاج عادة إلى وقت أطول مقارنة ببيع الذهب.

مقارنة بين الذهب والعقارات

لكل من الذهب والعقارات مزايا وتحديات مختلفة.

الذهب

المزايا:

سهولة البيع نسبيًا.

لا يحتاج إلى إدارة مستمرة.

مناسب لتنويع الاستثمارات.

يستخدمه كثيرون للتحوط من التضخم.

التحديات:

لا يحقق دخلًا دوريًا.

قد تتقلب أسعاره.

قد تترتب على شرائه أو بيعه تكاليف إضافية مثل المصنعية في بعض الأنواع.

العقارات

المزايا:

إمكانية تحقيق دخل من الإيجار.

احتمال زيادة القيمة بمرور الوقت.

تنوع الخيارات بين السكني والتجاري والإداري.

التحديات:

يحتاج إلى رأس مال أكبر.

يتطلب مصروفات صيانة وإدارة.

البيع قد يستغرق وقتًا.

تتأثر الأسعار بعوامل السوق والاقتصاد.

هل الأفضل الذهب أم العقارات؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، فالأمر يعتمد على عدة عوامل، مثل:

حجم رأس المال.

الهدف من الشراء.

مدى تقبل المخاطر.

الحاجة إلى السيولة.

مدة الاستثمار.

فمن يبحث عن سيولة أعلى قد يفضل الذهب، بينما قد يميل من يرغب في دخل دوري إلى العقارات، مع مراعاة دراسة السوق قبل اتخاذ أي قرار.

أهمية تنويع الاستثمارات

ينصح كثير من المتخصصين بعدم الاعتماد على أصل واحد فقط، بل توزيع الأموال بين أكثر من نوع من الأصول بما يتناسب مع الأهداف والقدرة على تحمل المخاطر.

فالتنويع قد يساعد على تقليل تأثير تقلبات سوق معين، لكنه لا يضمن تحقيق الأرباح أو تجنب الخسائر.

هل تؤثر الظروف الاقتصادية؟

بالتأكيد، إذ تتأثر أسعار الذهب بعوامل مثل التضخم وأسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية العالمية، بينما تتأثر العقارات بعوامل مثل العرض والطلب، والنمو السكاني، وأسعار التمويل، والسياسات الاقتصادية.

لذلك فإن متابعة السوق وإجراء دراسة جيدة قبل الشراء يعدان من أهم خطوات اتخاذ القرار.

