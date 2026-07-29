تعرف على مدى خطورة الألعاب الأون لاين

خبرني - أصبحت الألعاب الأون لاين من أكثر وسائل الترفيه انتشارًا في العالم، حيث يقضي ملايين الأشخاص ساعات يوميًا في اللعب عبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أو منصات الألعاب المختلفة. وقد ساهم التطور التكنولوجي وسرعة الإنترنت في جعل هذه الألعاب أكثر تفاعلًا، إذ أصبح بإمكان اللاعبين التنافس أو التعاون مع أشخاص من مختلف دول العالم في الوقت الفعلي.

ورغم المزايا التي تقدمها هذه الألعاب من حيث الترفيه وتنمية بعض المهارات، فإن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية والعلاقات الاجتماعية. لذلك يتساءل كثيرون: ما مدى خطورة الألعاب الأون لاين؟ وهل تمثل خطرًا حقيقيًا أم أن المشكلة تكمن في طريقة استخدامها؟

هل الألعاب الأون لاين خطيرة دائمًا؟

الإجابة المختصرة هي: لا، فالألعاب الإلكترونية ليست خطيرة بطبيعتها، لكنها قد تصبح كذلك إذا تم استخدامها لساعات طويلة أو دون رقابة، خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين.

فالعديد من الدراسات تشير إلى أن الاعتدال في ممارسة الألعاب قد يوفر بعض الفوائد، بينما يرتبط الإفراط في اللعب بزيادة احتمالية ظهور مشكلات صحية أو اجتماعية لدى بعض الأشخاص.

الإدمان على الألعاب

يعد الإدمان من أكثر المخاطر التي ترتبط بالألعاب الأون لاين، حيث يقضي بعض اللاعبين ساعات طويلة يوميًا دون الشعور بمرور الوقت.

وقد تظهر علامات مثل:

التفكير المستمر في اللعبة.

صعوبة التوقف عن اللعب.

إهمال الدراسة أو العمل.

فقدان الاهتمام بالأنشطة الأخرى.

الشعور بالتوتر أو الانزعاج عند عدم القدرة على اللعب.

وعندما يؤثر اللعب بشكل واضح على الحياة اليومية أو العلاقات أو الأداء الدراسي والمهني، فقد يكون من المناسب طلب المساعدة من مختص.

التأثير على الصحة النفسية

قد تؤثر الألعاب الأون لاين على الصحة النفسية بطرق مختلفة، خاصة إذا كانت المنافسة شديدة أو صاحبها تعرض للتنمر أو المضايقات داخل اللعبة.

ومن الآثار المحتملة:

زيادة التوتر.

الشعور بالإحباط بعد الخسارة المتكررة.

اضطرابات المزاج لدى بعض الأشخاص.

القلق نتيجة الاستخدام المفرط.

وفي المقابل، قد تساعد بعض الألعاب التعاونية على تخفيف الشعور بالملل أو تعزيز التواصل الاجتماعي عند استخدامها باعتدال.

اضطرابات النوم

يلعب كثير من الأشخاص خلال ساعات الليل، وهو ما قد يؤدي إلى:

تأخير موعد النوم.

تقليل عدد ساعات الراحة.

الشعور بالإرهاق خلال النهار.

انخفاض التركيز.

كما أن التعرض المستمر لضوء الشاشات قبل النوم قد يؤثر في جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

التأثير على الصحة البدنية

الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشة قد يؤدي إلى عدة مشكلات، منها:

آلام الرقبة والظهر.

إجهاد العينين.

قلة النشاط البدني.

زيادة احتمالية زيادة الوزن عند غياب الحركة.

لذلك ينصح بأخذ فترات راحة منتظمة وممارسة النشاط البدني يوميًا.

المخاطر الاجتماعية

قد يؤدي الإفراط في الألعاب الإلكترونية إلى تقليل الوقت المخصص للعائلة أو الأصدقاء، مما قد يؤثر على العلاقات الاجتماعية.

وفي بعض الحالات، قد يفضل اللاعب قضاء معظم وقته في العالم الافتراضي بدلًا من المشاركة في الأنشطة الواقعية.

المخاطر المالية

تقدم كثير من الألعاب الأون لاين عمليات شراء داخل اللعبة، مثل الشخصيات أو الأدوات أو المزايا الإضافية، وقد يؤدي عدم الانتباه إلى:

إنفاق مبالغ كبيرة دون تخطيط.

استخدام بطاقات الدفع بشكل متكرر.

شراء عناصر لا تقدم فائدة حقيقية داخل اللعبة.

وينصح بوضع حدود واضحة للمشتريات، خاصة إذا كان الأطفال يستخدمون الأجهزة.

مخاطر الخصوصية والأمان

تتطلب بعض الألعاب إنشاء حسابات والتواصل مع لاعبين آخرين، وهو ما قد يعرض المستخدم لبعض المخاطر إذا لم يتبع إجراءات الأمان المناسبة.

ومن المهم:

عدم مشاركة المعلومات الشخصية.

استخدام كلمات مرور قوية.

تفعيل وسائل الحماية المتاحة.

تجنب الضغط على الروابط المشبوهة.

هل للألعاب الأون لاين فوائد؟

رغم المخاطر المحتملة، فإن للألعاب الإلكترونية فوائد أيضًا عند استخدامها باعتدال، مثل:

تنمية سرعة اتخاذ القرار.

تحسين التنسيق بين العين واليد.

تطوير مهارات حل المشكلات.

تعزيز العمل الجماعي في الألعاب التعاونية.

توفير وسيلة للترفيه والاسترخاء.

ولهذا فإن المشكلة ليست في الألعاب نفسها، بل في الإفراط في استخدامها أو اختيار محتوى غير مناسب للعمر.

كيف يمكن ممارسة الألعاب بطريقة آمنة؟

للاستفادة من الألعاب مع تقليل مخاطرها، يمكن اتباع بعض النصائح:

تحديد وقت يومي للعب.

أخذ استراحة كل ساعة.

عدم اللعب قبل النوم مباشرة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

اختيار ألعاب مناسبة للفئة العمرية.

متابعة الأطفال وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية عند الحاجة.

الحفاظ على التوازن بين اللعب والدراسة أو العمل.

هل يجب منع الأطفال من الألعاب الأون لاين؟

المنع الكامل ليس دائمًا الحل الأفضل، بل إن التوجيه والرقابة واختيار الألعاب المناسبة غالبًا ما يكون أكثر فاعلية. ويمكن للوالدين وضع قواعد واضحة لوقت اللعب، وتشجيع الأطفال على ممارسة أنشطة متنوعة مثل الرياضة والقراءة واللعب مع الأصدقاء.