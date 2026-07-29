تعرف على أبرز 5 صناعات يدوية منتشرة في الأردن حاليًا

خبرني - تعد الصناعات اليدوية في الأردن من أهم عناصر التراث الثقافي التي حافظت على مكانتها عبر الأجيال، فهي لا تعكس فقط الهوية الأردنية، بل تمثل أيضًا مصدر دخل للعديد من الأسر والحرفيين. ومع تزايد الاهتمام بالمنتجات المصنوعة يدويًا، شهدت هذه الصناعات إقبالًا من السكان المحليين والسياح الذين يبحثون عن منتجات تتميز بالأصالة والجودة.

وتتنوع الحرف اليدوية في الأردن بين الصناعات التقليدية التي توارثها الحرفيون منذ مئات السنين، والصناعات الحديثة التي تمزج بين التراث والتصاميم العصرية. وفي هذا المقال نتعرف على أبرز 5 صناعات يدوية منتشرة في الأردن حاليًا، وأهم ما يميز كل منها.

صناعة الفخار والخزف

تعتبر صناعة الفخار من أقدم الحرف اليدوية في الأردن، وما زالت تحافظ على مكانتها حتى اليوم. وتعتمد هذه الصناعة على تشكيل الطين وحرقه في درجات حرارة مرتفعة لإنتاج أوانٍ وأدوات متنوعة.

تشمل منتجات الفخار:

الأواني المنزلية.

أوعية الزراعة.

التحف والديكورات.

المزهريات.

الأكواب والأطباق.

وتتميز هذه المنتجات بتصاميمها المستوحاة من التراث الأردني، مع وجود نماذج حديثة تناسب الديكورات العصرية.

صناعة التطريز والأزياء التراثية

يحظى التطريز الأردني باهتمام كبير، إذ يحمل كل تصميم رموزًا وأشكالًا تعكس تاريخ وثقافة مناطق مختلفة من المملكة.

وتدخل أعمال التطريز في تصنيع:

الأثواب التراثية.

الحقائب.

الوسائد.

المفارش.

الإكسسوارات.

وفي السنوات الأخيرة، نجح العديد من المصممين في دمج التطريز التقليدي مع الأزياء الحديثة، مما ساعد على انتشاره داخل الأردن وخارجها.

صناعة الفسيفساء

تشتهر الأردن، وخاصة مدينة مادبا، بفن الفسيفساء الذي يعود تاريخه إلى قرون طويلة. ويعتمد هذا الفن على تركيب قطع صغيرة من الحجر أو الزجاج لتكوين لوحات ورسومات فنية.

وتستخدم الفسيفساء في:

اللوحات الفنية.

الأرضيات.

الجدران.

الطاولات.

الهدايا التذكارية.

ولا تزال هذه الحرفة تجذب السياح والراغبين في اقتناء قطع فنية تحمل طابعًا تاريخيًا.

صناعة الحلي والإكسسوارات اليدوية

شهدت صناعة الحلي اليدوية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع زيادة الطلب على المنتجات الفريدة التي يتم تصنيعها بكميات محدودة.

وتشمل هذه الصناعة:

الأساور.

القلائد.

الخواتم.

الأقراط.

الإكسسوارات المصنوعة من الخرز أو النحاس أو الفضة.

ويحرص الحرفيون على إضافة لمسات مستوحاة من التراث الأردني، مما يمنح المنتجات طابعًا مميزًا.

صناعة السلال ومنتجات القش والخوص

لا تزال صناعة السلال من الحرف التقليدية المنتشرة في بعض المناطق الأردنية، حيث يتم استخدام مواد طبيعية مثل القش والخوص وسعف النخيل لإنتاج منتجات عملية وجمالية.

ومن أشهر هذه المنتجات:

سلال التخزين.

سلال التسوق.

أوعية الزينة.

المفارش.

الديكورات المنزلية.

وتتميز هذه المنتجات بخفة وزنها واعتمادها على مواد صديقة للبيئة.

لماذا تحافظ الصناعات اليدوية على أهميتها؟

رغم التطور الصناعي، ما زالت الصناعات اليدوية تحظى بمكانة مميزة لعدة أسباب، منها:

الحفاظ على التراث الثقافي.

دعم الأسر المنتجة والحرفيين.

توفير فرص عمل.

جذب السياح.

إنتاج قطع فريدة لا تتشابه مع المنتجات المصنعة آليًا.

كيف ساهمت التكنولوجيا في تطوير الحرف اليدوية؟

ساعدت التكنولوجيا على توسيع انتشار الصناعات اليدوية الأردنية من خلال:

التسويق عبر المتاجر الإلكترونية.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعرض المنتجات.

الوصول إلى عملاء من مختلف دول العالم.

تطوير التصاميم بما يناسب الأذواق الحديثة.

تسهيل عمليات الشحن والبيع عبر الإنترنت.

وقد مكّن ذلك العديد من الحرفيين من تحويل هواياتهم إلى مشاريع صغيرة ناجحة.

دور الصناعات اليدوية في دعم الاقتصاد

تمثل الحرف اليدوية جزءًا مهمًا من الاقتصاد المحلي، إذ تساهم في:

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

زيادة دخل الأسر المنتجة.

تنشيط القطاع السياحي.

تعزيز الصادرات من المنتجات التراثية.

الحفاظ على المهارات التقليدية ونقلها للأجيال الجديدة.

كيف تختار منتجًا يدويًا عالي الجودة؟

عند شراء المنتجات اليدوية، يُفضل مراعاة بعض النقاط، مثل:

جودة الخامات المستخدمة.

دقة التشطيب.

متانة المنتج.

أصالة التصميم.

شراء المنتجات من حرفيين أو جهات موثوقة.

فغالبًا ما تتميز المنتجات اليدوية عالية الجودة بعمر أطول وقيمة فنية أكبر.

مستقبل الصناعات اليدوية في الأردن

مع تزايد الاهتمام العالمي بالمنتجات المستدامة والمصنوعة يدويًا، تمتلك الصناعات اليدوية الأردنية فرصًا كبيرة للنمو. كما أن دعم الحرفيين، وتشجيع الابتكار، والاستفادة من التجارة الإلكترونية يمكن أن يساهم في وصول هذه المنتجات إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على الطابع التراثي الذي يميزها.

