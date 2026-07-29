بعد أنباء تخفيض مرتب زيدان.. رئيس الاتحاد: لم يدرب من أجل المال

خبرني - لم يتم التطرق إلى راتب زين الدين زيدان بصفته المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي خلال محادثاته مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، الذي قال إن الاتفاق استند إلى رغبة زيدان في قيادة "المنتخب الأزرق" وطموح الاتحاد في تحقيق الانتصارات، وليس إلى المال.

وعندما سُئل ديالو عن راتب زيدان، قال "بصراحة، الأمر لا يتعلق بالمال، التقيت بزيدان في فبراير 2025. لم نتحدث عن المال. تحدثنا عن الرغبة، وعن اتحاد يرغب في فوز المنتخب الفرنسي، وعن لاعب يحلم باللون الأزرق. ولم نتحدث عن المال"، رافضاً الكشف عن راتب خليفة ديدييه ديشان.



عادةً ما يبلغ الحد الأقصى لرواتب الاتحاد في فرنسا 450 ألف يورو سنوياً ما لم يتم منح إعفاء وزاري، قبل زيدان، كان ديدييه ديشان يتقاضى 3.8 مليون يورو سنويًا، وبحسب ما ورد، قد يتقاضى المدرب الجديد 300 ألف يورو شهريًا، أو 3.6 مليون يورو سنويًا باستثناء المكافآت، في حين أن المكافآت قد ترفع دخله إلى 450 ألف يورو شهريًا، أو 5.4 مليون يورو سنويًا، وهو ما سيشكل راتبًا قياسيًا لمدرب فرنسي.

وزاد فيليب ديالو أيضًا: لا أعتقد أن هذا ما يتوقعه مشجعونا، ما يتوقعونه هو رؤية زيدان على مقاعد البدلاء، ورؤية المنتخب الفرنسي يفوز، وضمان أن يتجسد الحمض النووي لمنتخبنا الفرنسي من خلال الانتصارات، وذلك عقب تعيين زيدان.

ويمتد عقد زيدان الجديد حتى عام 2030 ما يعني خوض الفريق تحت إدارتته بطولتي كأس أوروبا 2028 وكأس العالم 2030 وبطولتي دوري أمم أوروبية وفيناليسيما محتمل في حال الفوز بأوروبا وإعادة المباراة المستحدثة.