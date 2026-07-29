وزارة البترول المصرية: السيطرة على حريق بسفينتي تغويز وتخزين في ميناء دمياط

خبرني - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، الأربعاء، نجاح فرق الطوارئ في السيطرة على حريق اندلع بسفينتي التغويز والتخزين بميناء دمياط، دون تسجيل أي خسائر بشرية، مع مواصلة تقييم الموقف واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أنه في إطار المتابعة الفورية لأي أحداث طارئة، وقع حريق على سفينة التغويز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وأوضحت الوزارة، أنه فور تلقي البلاغ، انتقل وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وقالت وزارة البترول المصرية، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف.

وأهابت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية للموقف، والإعلان عن أي مستجدات.