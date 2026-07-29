فوزينيا لن يلعب مع ناديه الجديد إلا بعد تغيير اسمه

خبرني - قد يضطر فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر وأحد أبطال كأس العالم 2026، إلى تغيير الاسم المكتوب على قميصه بعد انضمامه إلى نادي كولو كولو التشيلي.

وقد ساعد الحارس، واسمه الحقيقي جوسيمار جوسيه إيفورا دياز، الرأس الأخضر في الوصول إلى دور الـ16، إذ أجبر منتخب "أسماك القرش الزرقاء" الأرجنتين على خوض الوقت الإضافي قبل أن تخسر بنتيجة 3-2.

بعد أن لعب في قبرص وسلوفاكيا ومولدوفا وأنغولا، وقع فوزينيا أول عقد احترافي له في سن 26 عامًا وانضم إلى كولو-كولو قادمًا من نادي جي دي تشافيز الذي يلعب في الدرجة الثانية البرتغالية.



ومع ذلك، لن يُسمح له باستخدام لقبه الشهير على قميصه لأن لوائح الدوري التشيلي تحظر على اللاعبين عرض الألقاب أو الأسماء المستعارة أو الأسماء الرمزية.

وتنص اللوائح على ما يلي: من أجل التعريف الشخصي باللاعبين، يجب طباعة لقب الأب و/أو الأم في الجزء العلوي من ظهر القميص، على ارتفاع يتراوح بين 5 و5.5 سم، ويجوز إضافة الحرف الأول من الاسم الأول. ولا يُسمح باستخدام الألقاب أو الأسماء المستعارة أو الأسماء الرمزية.

ومع ذلك، قد يُسمح لـ"فوزينيا" بالاحتفاظ بلقبه إذا طلب نادي كولو-كولو موافقة الاتحاد التشيلي، وقد ازدادت شعبيته بشكل كبير بعد كأس العالم، مدعومة باهتمام المؤثر البرازيلي كاسيميرو، إذ ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام من 50 ألفًا إلى ما يقرب من 30 مليون متابع.