ادارة الفيصلي تلغي المعسكر التدريبي للفريق الأول

خبرني - قررت الهيئة الادارية المؤقتة للنادي الفيصلي الغاء المعسكر التدريبي لفريق كرة القدم والذي كان مقررا في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب المتحدث الرسمي للنادي الفيصلي أمجد المجالي، فإن الهيئة الادارية استندت في قرارها الى توصية فنية من الجهاز الفني واللجنة الفنية.

وأكد المدير الفني للفريق الكابتن طارق مصطفى أن القرار جاء بعد دراسة مستضيفة "خلصنا الى قناعة بان مرحلة التحضير في الفترة الحالية تتطلب تركيز الجهد خلال التجمعات الداخلية والتصاعد المنطقي والمدروس في مؤشرات الجاهزية البدنية والفنية بما يخدم توجهاتنا وطموحاتنا".

الى ذلك وجهت الهيئة الادارية الشكر والتقدير الى نادي القادسية السعودي على دعوته المقدرة، والى ناديي هجر والخليج، على أن يتم التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة وبما يخدم التوجهات المشتركة.

وينتظر أن تتدارس الهيئة الادارية وبالتنسيق مع اللجنة الفنية والجهاز الفني الخيارات البديلة بما يعزز مسيرة تحضير الفريق للموسم الجديد.