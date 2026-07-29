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(القرادة) تدخل طفلاً العناية الحثيثة بالشونة الجنوبية

  • 29 تموز 2026
  • 19:15
القرادة تدخل طفلاً العناية الحثيثة بالشونة الجنوبية

خبرني - أُدخل طفل يبلغ من العمر سبع سنوات إلى قسم العناية المركزة، بعد تعرضه للدغة حشرة القرادة في منطقة الشونة الجنوبية، لتلقي العلاج، وفق ما أفادت به مصادر لخبرني.

والقرادة هي حشرة طفيلية صغيرة تتغذى على دم الإنسان والحيوان، وتعيش غالباً في المناطق العشبية وبين الأشجار وعلى أجسام الحيوانات. وقد تنقل، في بعض الحالات، أمراضاً معدية عبر لدغتها، ما يستدعي إزالة القرادة بطريقة صحيحة ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل الحمى أو الطفح الجلدي أو الصداع أو آلام العضلات.

ودعا مواطنون الأهالي إلى توخي الحذر، وتفقد أجسام الأطفال بعد اللعب في المناطق العشبية أو الزراعية، والتوجه إلى الطبيب فور الاشتباه بالتعرض للدغة أو ظهور أي أعراض.

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