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الاردن .. تحديثات مجدولة على "سند" الليلة

  • 29 تموز 2026
  • 19:09
الاردن تحديثات مجدولة على سند الليلة

خبرني - اعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إجراء أعمال تحديث وصيانة مجدولة على بعض الأنظمة المرتبطة بتطبيق سند، وذلك وفق الآتي:

سيتوقف نظام إدارة الهوية الرقمية المسؤول عن عمليات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية في تطبيق سند والدخول الموحد لمدة ساعة، من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.

  ⁠كما ستتوقف خدمات الدفع الرقمي على تطبيق سند عبر إي فواتيركم لمدة ساعتين، من الساعة 10:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل.

وتؤكد الوزارة أنه بإمكان المواطنين الحصول على الوثائق والمستندات الرقمية الخاصة بهم داخل تطبيق سند ولن تتأثر بأعمال التحديث والصيانة .

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