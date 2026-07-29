خبرني - اعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إجراء أعمال تحديث وصيانة مجدولة على بعض الأنظمة المرتبطة بتطبيق سند، وذلك وفق الآتي:

سيتوقف نظام إدارة الهوية الرقمية المسؤول عن عمليات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية في تطبيق سند والدخول الموحد لمدة ساعة، من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.

⁠كما ستتوقف خدمات الدفع الرقمي على تطبيق سند عبر إي فواتيركم لمدة ساعتين، من الساعة 10:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل.

وتؤكد الوزارة أنه بإمكان المواطنين الحصول على الوثائق والمستندات الرقمية الخاصة بهم داخل تطبيق سند ولن تتأثر بأعمال التحديث والصيانة .