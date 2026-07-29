احذر قبل أخذ نفس عميق.. الزفير المطول قد يدفعك إلى اتخاذ قرارات متهورة

خبرني - كوسيلة فعالة لتهدئة الأعصاب، اعتاد كثيرون على أخذ نفس عميق وإخراجه ببطء قبل اتخاذ أي قرار مهم، لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه الطريقة في التنفس، قد تدفع الأشخاص إلى اتخاذ قرارات أكثر مخاطرة بدلا من زيادة حذرهم.

نتائج مفاجئة

توصل باحثون من جامعة شاريتيه للطب في برلين، في دراسة نُشرت بدورية (Neuron)، إلى أن تقنية "الزفير المطول"، التي تعتمد على شهيق قصير يتبعه زفير طويل، تزيد من ميل الأشخاص إلى قبول المخاطر عبر تعزيز استجابة الدماغ للمكافآت المحتملة.

وكشفت الدراسة عن زيادة النشاط في منطقتين مسؤولتين عن تقييم قيمة الخيارات والمكافآت، هما القشرة الجبهية الأمامية البطنية الإنسية ومنطقة البريكونيوس، لدى الأشخاص الذين أظهروا أعلى استجابة لتمارين التنفس.

وأظهرت النتائج أن الزفير المطول أبطأ التنفس ونشط الجهاز العصبي المسؤول عن الاسترخاء، لكنه في الوقت نفسه زاد استعداد المشاركين لقبول رهانات أكثر خطورة.



وأوضحت فحوص الدماغ أن هذا النوع من التنفس لا يجعل الأشخاص أقل إدراكا للخسائر، بل يزيد تركيزهم على حجم المكافأة المحتملة، مع ارتفاع النشاط في مناطق دماغية مسؤولة عن تقييم قيمة الخيارات واتخاذ القرار.

طريقة التنفس

يشير الباحثون إلى أن نتائجهم تدعم فكرة أن الحالة الفسيولوجية للجسم لا تواكب عملية اتخاذ القرار فحسب، بل تؤثر فيها بشكل مباشر عبر مسار يربط بين التنفس والقلب والدماغ.

وتشير الدراسة إلى أن طريقة التنفس قد تؤثر في آلية اتخاذ القرار أكثر مما كان يُعتقد، ما يعني أن أخذ أنفاس بطيئة قبل قرار مالي أو مهني مهم قد لا يجعلك أكثر حكمة، بل ربما أكثر استعدادا للمخاطرة.

ويرى الباحثون أن فهم تأثير التنفس على آليات اتخاذ القرار قد يفتح الباب مستقبلًا أمام استخدامه في علاج اضطرابات مثل الاكتئاب والقلق، مع التحذير من الافتراض بأن أخذ أنفاس بطيئة قبل اتخاذ قرار مالي أو مهني مهم سيجعلك أكثر حكمة، فقد يكون تأثيرها معاكسا تماما.