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ترمب يتوعد بتوجيه ضربة "شديدة للغاية" إلى إيران

  • 29 تموز 2026
  • 18:58
ترمب يتوعد بتوجيه ضربة شديدة للغاية إلى إيران

خبرني -  توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، بتوجيه ضربة "شديدة للغاية" إلى إيران، ردًا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن.

ونقل مراسل شبكة "فوكس نيوز" تراي يينغست عن ترمب، خلال اتصال هاتفي، قوله: "سنوجه ضربة قوية جدًا لإيران" ردًا على استهداف القواعد الأمريكية في الأردن.

وأضاف ترمب أن الضربات التي نُفذت الليلة الماضية ضد جماعات مدعومة من إيران في العراق "جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

ووصف المليشيات المدعومة من إيران بأنها "سرطان العالم"، مشيرًا إلى أنه يعتزم توجيه تحذير لهذه الجماعات.

وفيما يتعلق بلقائه، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف ترامب الاجتماع بأنه "رائع"، مؤكدًا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحت "أكثر قوة".

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