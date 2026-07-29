تحذير تركي لصلاح: جماهير بشكتاش (لن ترحمك) إذا تكرر ما حدث مع ليفربول

خبرني - تلقى محمد صلاح تحذيراً قبل خوض تجربة اللعب بقميص بشكتاش التركي إذا انضم إلى الفريق وظهر بنفس مستواه خلال موسمه الأخير مع ناديه السابق ليفربول الإنجليزي، وذلك رغم توقف المفاوضات مؤقتاً بين الطرفين بسبب خلافات مالية تتعلق بحقوق بيع القمصان والعمولات.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العرض المقدم للنجم المصري محمد صلاح يصل إلى 10.7 مليون جنيه إسترليني سنوياً، إضافة إلى حوافز مالية.

لكن أحمد تورغوت، مقدم بودكاست الكرة التركية 'Turkish Football Podcast'، يرى أن الصفقة قد تتحول إلى عبء على اللاعب والنادي معاً.

وقال تورغوت في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": تكلفة الصفقة مرتفعة جداً، وستشكل عبئاً على بشكتاش. صحيح أنهم سيبيعون الكثير من القمصان، وسيستقبلونه بحفاوة، لكن إذا قدم موسماً مثل موسمه الأخير مع ليفربول، فإن الجماهير ستطلق صافرات الاستهجان ضده.

وأضاف أن جماهير بشكتاش لا تعرف الصبر، مستشهداً بما حدث خلال تقديم لياندرو تروسارد، حين هتفت الجماهير باسم محمد صلاح بدلاً من الاحتفاء بالصفقة الجديدة.

وواصل حديثه قائلاً: النادي يعاني بالفعل من مشاكل مالية. والأندية التركية بشكل عام لا تُدار باحترافية كما هو الحال في إنجلترا وأوروبا، بل يتغير الرؤساء باستمرار، وكل نادٍ يريد الفوز بالدوري كل موسم، وهو ما يفاقم أزماته المالية.