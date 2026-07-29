التربية تدعو متقدمين لوظيفة معلم لإجراء المقابلات الشخصية - رابط

خبرني - دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاربعاء، متقدمين لوظيفة معلم من أبناء إربد والمفرق ومأدبا والبلقاء بالإضافة إلى تخصص التاريخ لأبناء محافظة العاصمة لإجراء المقابلة الشخصية وفقًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024.

وبينت أن المقابلات ستجري في وحدة جودة التعليم والمساءلة /شارع الأمير محمد، أسفل جبل اللويبدة، أول طلوع الدوار الثالث بجانب مدارس سمير الرفاعي ، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا للفترة من يوم الأربعاء (5 آب 2026) ولغاية يوم الثلاثاء (18 آب 2026)

ويمكن الاستفسار عن الاسم وموعد ووقت المقابلة، من خلال الرابط التالي: https://academy.moe.gov.jo/interview4