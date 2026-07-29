الحشد الشعبي: 5 إيرانيين بين قتلى الضربات الأميركية السعودية في العراق

خبرني - أفاد مسؤولان في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، بمقتل خمسة مستشارين إيرانيين جراء ضربات أميركية سعودية استهدفت مواقع تابعة للهيئة داخل العراق.

وقال المسؤولان لوكالة فرانس برس إن المستشارين الإيرانيين قتلوا إثر ضربة استهدفت موقعًا في محافظة ديالى وسط العراق، فيما أظهرت مشاهد خلال مراسم تشييع الضحايا في بغداد خمسة نعوش ملفوفة بالأعلام الإيرانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء الضربات التي استهدفت مواقع تابعة لها في عدد من المناطق العراقية، وفق ما أفادت الهيئة.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت تنفيذ القوات المسلحة السعودية، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، ضربات استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران داخل العراق، قالت؛ إنها مرتبطة بهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في المملكة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن العملية جاءت عقب اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض، مؤكدًا أن تلك الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها جماعات موالية لإيران، مشددًا على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي اعتداء يطال أمنها أو منشآتها الحيوية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة، وسط ضغوط سعودية على بغداد لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا لهجمات تستهدف دول الجوار.

ودعا العراق جميع الأطراف إلى تجنّب التصعيد، مشددا على حرصه على البقاء بمنأى عن صراعات المنطقة وعدم انجراره إلى أي مواجهة، بحسب مكتب رئيس الوزراء العراقي.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزايدي قد وجّه بفتح تحقيق في الهجمات بالطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها.

وتعد هذه التطورات أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات المتبادلة بين جماعات مسلحة مدعومة من إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، في وقت تسعى فيه أطراف إقليمية ودولية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع.