الخروف الاسباني سيحل ضيفا على موائد الأردنيين بعد وقف استيراد الروماني - تفاصيل

خبرني - أكد رئيس جمعية مربي المواشي، المهندس زعل الكواليت، أن السوق الأردني بدأ بالاعتماد على بدائل جديدة بعد توقف الاستيراد من رومانيا، مشيرين إلى أن إسبانيا ستكون من أبرز مصادر التوريد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الكواليت لـ"خبرني" أن اللحوم الإسبانية سبق للأردن استيرادها، وتتميز بجودة مماثلة للحوم الرومانية، بل وتُعد أفضل من حيث الجودة، لافتين إلى وجود دفعة جديدة في طريقها إلى المملكة قد تصل خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن السوق المحلي سيشهد كذلك دخول كميات كبيرة من الجدي السوري، حيث يُتوقع استيراد نحو 100 ألف رأس، ما سيسهم في تعزيز المعروض والمحافظة على استقرار أسعار اللحوم.

وأكد توفر أعداد جيدة من الخراف البلدية في السوق المحلي حالياً، الأمر الذي يدعم تلبية احتياجات المواطنين ويعزز استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.