النفط يقفز 7% عقب تهديدات ترمب بشن ضربات قوية ضد إيران

خبرني - قفزت أسعار النفط بنحو 7% الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط, وعقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات قوية ضد إيران، في وقت عزز فيه انخفاض مخزونات الخام الأميركية موجة الصعود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.84 دولار، أو 6.9%، إلى 89.93 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:24 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.34 دولار، أو 6.7%، إلى 84.60 دولارًا للبرميل.

وقال المحلل في بنك "يو بي إس"، جيوفاني ستونوفو، إن تجدد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، إلى جانب تأكيد مسؤولين إيرانيين تمسكهم بالسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، أعادا المخاوف بشأن أمن الإمدادات النفطية، الأمر الذي دفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.

وجاءت المكاسب بعد تنفيذ الولايات المتحدة والسعودية ضربات استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، قالتا إنها تقف وراء هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية سعودية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إحباط هجوم إيراني على قواته في المنطقة، فيما أعلنت طهران إطلاق النار على سفن في مضيق هرمز وقواعد أميركية.

وزادت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة التوتر، بعدما توعد بشن ضربات جديدة على إيران إذا تعثرت المفاوضات، رغم تأكيده أن المحادثات مع طهران تسير بشكل إيجابي.

وفي تطور آخر، قال مسؤول إيراني كبير إن طهران رفضت مقترحًا عمانيًا لإدارة إقليمية مشتركة لمضيق هرمز، ما بدد الآمال بإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي الذي شهد اضطرابات عطلت حركة التجارة العالمية خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت بيانات الملاحة أن حركة السفن عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة، فيما عبرت خمس سفن فقط مضيق باب المندب الأربعاء، مقارنة بـ39 سفينة في اليوم السابق، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وقال سوفرو ساركار، المحلل في بنك "دي بي إس"، إن أسعار خام برنت مرشحة لمواصلة التقلب ضمن نطاق يتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل على المدى القريب، في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية، مضيفًا أن تعثر المفاوضات يعني بقاء المخاطر المحيطة بمضيق هرمز، حتى في حال تراجع حدة التصعيد.

وعلى صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 تموز، فيما يترقب المستثمرون صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق الأربعاء.

كما رجحت مصادر لرويترز أن يوقف تحالف "أوبك+" زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تشرين الأول، بعد استكمال إلغاء التخفيضات الطوعية السابقة، في خطوة قد تعزز استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.