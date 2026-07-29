أمنية أول مشغل اتصالات أردني يعتمد حلول التوقيع الرقمي المحلية

خبرني - أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة "توقيعي"، لتصبح أول مشغل اتصالات في المملكة يعتمد حلول التوقيع الرقمي المحلية والمعتمدة في إجراءاته وعملياته الداخلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أمنية لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة العمليات، وتبسيط إجراءات العمل، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية والامتثال.

وبموجب الاتفاقية، ستعتمد أمنية منصة "توقيعي" لتوقيع وتوثيق العقود والاتفاقيات والمستندات إلكترونياً عبر مختلف إداراتها، مع دمج المنصة ضمن أنظمتها الداخلية وسير العمل الرقمي من خلال واجهات الربط البرمجي (APIs)، بما يتيح أتمتة إجراءات التوقيع، وتسريع دورة الموافقات، وتعزيز كفاءة العمليات، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال للتشريعات.

ويعكس اعتماد منصة "توقيعي" توجه أمنية نحو تطوير بيئة عمل رقمية أكثر كفاءة ومرونة، من خلال تبني حلول تقنية تسهم في تبسيط الإجراءات الداخلية، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز الحوكمة، بما يدعم قدرتها على مواكبة متطلبات الأعمال المتسارعة وتقديم تجربة أكثر كفاءة لموظفيها وشركائها وعملائها.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للدائرة القانونية في أمنية، يزن حياصات: "يمثل اعتماد منصة "توقيعي" خطوة جديدة في مسيرة أمنية نحو بناء بيئة عمل رقمية متكاملة وأكثر كفاءة. فنحن نؤمن بأن التحول الرقمي يبدأ من داخل المؤسسة، ومن خلال رقمنة إجراءاتنا الداخلية وتبسيطها، نعزز سرعة الإنجاز، ونرفع كفاءة العمليات، ونرسخ أعلى معايير الحوكمة والامتثال، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التي نقدمها وتجربة جميع أصحاب العلاقة."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنصة "توقيعي"، سامي الراسخ: "نفخر بشراكتنا مع أمنية، التي تمثل نموذجاً للمؤسسات التي تتبنى التحول الرقمي انطلاقاً من عملياتها الداخلية. ويؤكد اعتماد منصة "توقيعي" التزام أمنية بتطبيق حلول رقمية موثوقة وآمنة تعزز كفاءة الأعمال، وتدعم بناء بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات ومتطلبات الامتثال."

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لاستراتيجية أمنية الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي في مختلف عملياتها، من خلال الاستثمار في حلول تقنية متقدمة تعزز الكفاءة التشغيلية، وتدعم الابتكار، وترسخ ثقافة العمل الرقمي. كما تعكس التزام الشركة بدعم مسيرة التحول الرقمي في الأردن، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي متطور، فيما تواصل أمنية رقمنة المزيد من عملياتها وخدماتها لتعزيز جاهزيتها للمستقبل وترسيخ مكانتها كشركة اتصالات رائدة تقود الابتكار والتحول الرقمي في المملكة.

