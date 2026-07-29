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جامعة الشرق الأوسط تحصد جائزة أفضل عرض تقديمي في مسابقة PMI Jordan الوطنية لإدارة المشاريع

  • 29 تموز 2026
  • 16:15
جامعة الشرق الأوسط تحصد جائزة أفضل عرض تقديمي في مسابقة PMI Jordan الوطنية لإدارة المشاريع

خبرني - واصلت جامعة الشرق الأوسط ترسيخ حضورها في المحافل الأكاديمية والوطنية، بعدما حصد فريق من كلية الأعمال جائزة أفضل عرض تقديمي (Best Presentation Award)  في مسابقة PMI Jordan  الوطنية لإدارة المشاريع 2026، التي نظمتها جمعية إدارة المشاريع  (PMI Jordan Chapter)، بمشاركة 19  فريقًا يمثلون 12 جامعة أردنية، تأهل منها 11  فريقًا إلى المرحلة النهائية لتقديم حلول مبتكرة لتحديات واقعية في إدارة المشاريع.
ضم الفريق الفائز الطلبة: علي بشير العقرباوي، وعلي أحمد عرفات، وآية لؤي مسعود، وراية أسامة أحمد، ونهلة فارس ياسين.
وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى الذي قدّمه فريق الجامعة، لما اتسم به من تكامل بين الجوانب الإدارية والتقنية، ووضوح في العرض، واحترافية في الإلقاء، الأمر الذي أهّله للفوز بجائزة أفضل عرض تقديمي بين جميع الفرق المشاركة.

جامعة الشرق الأوسط تحصد جائزة أفضل عرض تقديمي في مسابقة PMI Jordan الوطنية لإدارة المشاريع
جامعة الشرق الأوسط تحصد جائزة أفضل عرض تقديمي في مسابقة PMI Jordan الوطنية لإدارة المشاريع

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