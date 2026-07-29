"الشرق الأوسط" و"الحسين للسرطان" تبحثان شراكة نوعية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية

خبرني - بحثت جامعة الشرق الأوسط ومؤسسة الحسين للسرطان آفاق التعاون المشترك في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والتدريب المتخصص، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، بما يعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والممارسة التطبيقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين بمدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، بحضور عميد كلية الصيدلة الدكتور أمجد أبو أرميلة، ومدير مركز الابتكار والتطوير المهني الأستاذ الدكتور أنيس المنصور، إلى جانب وفد من المؤسسة.

وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون في تطوير البرامج التدريبية والبحثية، وإتاحة فرص نوعية أمام الطلبة والباحثين للاستفادة من الخبرات المتقدمة في القطاع الصحي، بما يسهم في إعداد كفاءات تمتلك المهارات العلمية والتقنية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في الرعاية الصحية.

كما تناول اللقاء سبل إطلاق مبادرات مشتركة تستثمر التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم التشخيص، وتحسين جودة الخدمات العلاجية، وتعزيز منظومات اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يرسخ ثقافة الابتكار، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين الأكاديمي والصحي.