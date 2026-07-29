وزير الزراعة: صادرات الخضار والفواكه تتجاوز 3200 طن يوميًا

خبرني - اطلع وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات، اليوم، على كميات المنتجات الزراعية الواردة إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والمعدة للتصدير، وذلك خلال جولة ميدانية للاطمئنان على انسيابية حركة التسويق والتصدير. والتقى نقيب وأعضاء نقابة تجار ومصدري ومنتجي الخضار والفواكه حيث تم بحث اهم المواضيع التي تخص الصادرات الزراعية وسبل تسهيل إجراءات واليات التصدير .

وأكد الخريسات أن حركة الصادرات الزراعية تسير بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن صادرات الخضار والفواكه تجاوزت 3200 طن يوميًا، فيما بلغت صادرات البندورة نحو 1100 طن يوميًا، متجهة إلى مختلف الأسواق المستهدفة، وبمتوسط 150 برادًا يوميًا، دون وجود أي إغلاقات أو معيقات تؤثر في عمليات التصدير.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري لتوفير نحو 1000 شاحنة مخصصة لنقل الصادرات الزراعية، بما يضمن انسيابية حركة النقل واستمرار وصول المنتجات الزراعية الأردنية إلى الأسواق الخارجية وفق الخطط المعتمدة.

وأشار إلى أن عمليات التصدير مستمرة بشكل اعتيادي، وأن سلاسل التوريد والنقل تعمل بكفاءة عالية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع حركة الصادرات بشكل يومي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحافظ على انسيابية تدفق المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، ويدعم تنافسية القطاع الزراعي الأردني.