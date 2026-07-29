منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit)

خبرني - اختتمت منصّة زين للإبداع (ZINC) نسخة هذا العام من برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) ، والذي نظّمته بالتعاون مع منصة (Replit)، بمشاركة 122 طالباً وطالبة من طلبة المدارس في مختلف محافظات المملكة، ضمن تجربة تعليمية تفاعلية هدفت إلى تنمية مهاراتهم في البرمجة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

وشهد البرنامج هذا العام نقلة نوعية من خلال اعتماده على مفهوم "Vibe Coding"، الذي مكّن الطلبة المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم وتطوير تطبيقات ومشاريع رقمية مبتكرة، وتحويل أفكارهم إلى حلول عملية، ضمن بيئة تعليمية تجمع بين الإبداع والتطبيق العملي والعمل الجماعي.

وأُقيم البرنامج في فروع منصّة زين للإبداع (ZINC) في عمّان، وإربد، والسلط، والكرك، والعقبة، وتضمّن سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية المتخصصة بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، تعرّف خلالها المشاركون على أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واكتسبوا مهارات عملية في تطوير التطبيقات الرقمية وبناء المنتجات التقنية.

واختُتم البرنامج بتنظيم مسابقة في كل موقع من مواقع انعقاده، استعرض خلالها الطلبة المشاريع التي عملوا على تطويرها خلال فترة البرنامج، أمام لجنة تحكيم متخصصة قامت بتقييمها وفق مجموعة من المعايير شملت كفاءة التنفيذ، وتصميم واجهة المستخدم، ومهارات العرض والتقديم، ومستوى تعقيد المشروع، حيث تم اختيار أفضل ثلاثة مشاريع في كل موقع.

وقدّمت منصة (Replit) لجميع المشاركين أرصدة مجانية عبر منصتها، أتاحت لهم الاستفادة من إمكانيات المنصة واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كما منحت الفرق الفائزة أرصدة إضافية، لتمكينهم من مواصلة تطوير مشاريعهم والبناء عليها حتى بعد انتهاء البرنامج.

ويأتي تنظيم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) سنوياً في إطار جهود منصّة زين للإبداع (ZINC) المتواصلة لتمكين الطلبة وتنمية مهاراتهم الرقمية والريادية منذ سن مبكرة، وإتاحة الفرصة لهم للتعرّف على أحدث التقنيات العالمية خلال فترة العطلة الصيفية للمدارس، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار وصناعة الحلول الرقمية، ومواكبة متطلبات المستقبل وسوق العمل المتغير.