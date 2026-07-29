الأمم المتحدة تحذر من موجة جديدة للإيدز

خبرني - حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" من أن العالم يواجه تهديدا بموجة جديدة من الوباء في ظل استمرار تخفيض التمويل الدولي لبرامج مكافحة العدوى.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن البرنامج، انخفض حجم التمويل الدولي لأنشطة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية القادم من مختلف الدول بأكثر من 1.5 مليار دولار، من 8.8 مليار دولار في عام 2024 إلى 7.3 مليار دولار في عام 2025. وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض هو الأدنى منذ ما يقرب من عقدين.

وحذر التقرير من أن خفض التمويل الدولي، بالإضافة إلى تقليص الأموال المخصصة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعدم توعية السكان، "من المرجح أن يؤدي إلى موجة جديدة من الوباء".

وفي عام 2025، أصيب 1.2 مليون شخص آخر بفيروس نقص المناعة البشرية، وتوفي 570 ألف شخص بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز.

ووفقا للبيانات، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الأهداف المحددة لعام 2030، فإن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية قد يتجاوز 3 ملايين شخص بحلول ذلك الوقت.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن حجم المساعدات الإنمائية في العالم انخفض بشكل حاد، حيث انخفض بنسبة 23% في عام 2025، وتأثرت بشكل خاص برامج الصحة العالمية ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والتي شكلت حصة كبيرة من هذه الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد العديد من الدول الإفريقية على هذه الأموال تجاوز 90%.

وأشار برنامج الأمم المتحدة المشترك إلى أنه في عام 2025، زاد عدد حالات الإيدز في ثلاث مناطق و21 دولة، بما في ذلك منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

كما أن حوالي 9 ملايين من أصل 41 مليون شخص يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية لم يتلقوا العلاج في عام 2025، ولم يحصل ما يقرب من نصف جميع الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية.

ويأتي هذا التحذير في وقت أعلنت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، حيث قررت في وقت سابق تعليق معظم المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما، ورفضت تمويل الوكالات الأممية التي تركز على الصحة الإنجابية والدفاع عن حقوق الإجهاض، وهو ما أثر على برامج مكافحة الإيدز في العديد من الدول الفقيرة.