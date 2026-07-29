أبو الليف يكشف تطورات حالته الصحية

خبرني - تعرض الفنان نادر أبو الليف لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية أثناء وجوده في كندا، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث لا يزال يخضع للرعاية الطبية داخل غرفة العناية المركزة، مطالباً جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يتمكن من العودة إلى نشاطه الفني.

وقال نادر أبو الليف، في تصريحات صحافية، إن سبب وجوده في كندا هو إحياء عدد من الحفلات الغنائية، قبل أن يشعر بإعياء مفاجئ عقب انتهائه من ارتباطاته الفنية، موضحاً: "كنت في كندا عندي حفلات، ولما خلصتها حسيت بتعب ورحت المستشفى، وحجزوني في العناية المركزة لغاية دلوقتي، وربنا نجاني من الموت، ولكني في تحسن، ودعواتكم بتمام الشفاء".

وكان أبو الليف قد نشر صورة له من داخل أحد المستشفيات في كندا، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهر خلالها وهو يتلقى الرعاية الطبية، واكتفى بالتعليق عليها قائلاً: "شكراً للي سألوا عني"، ما أثار قلق محبيه، الذين حرصوا على الدعاء له، وتمنوا له الشفاء العاجل.

ويُعد أبو الليف من أبرز نجوم الأغنية الشعبية الذين حققوا شهرة واسعة منذ انطلاقته، وقدم عدداً من الأغنيات التي لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، من بينها "كينج كونج" و"أنا مش هروح" و"الحقيقة"، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

ولم تكن هذه الأزمة الصحية الأولى في حياة نادر أبو الليف، إذ سبق أن تعرض، خلال السنوات الماضية، لأزمات صحية متكررة، نتيجة معاناته من مشكلات في الجهاز التنفسي والرئتين، استدعت دخوله المستشفى أكثر من مرة وخضوعه للعلاج، وهو ما تسبب في ابتعاده فترات عن الساحة الفنية، قبل أن يعود لاستئناف نشاطه.