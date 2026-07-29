رئيس مجلس أمناء جامعة البترا يرعى انطلاق احتفالات تخريج الفوج الثاني والثلاثين

خبرني - رعى رئيس مجلس أمناء جامعة البترا، معالي الدكتور غازي الزبن، انطلاق احتفالات تخريج الفوج الثاني والثلاثين لطلبة الفصل الدراسي الثاني، حيث شهد اليوم الأول تخريج طلبة كليات تكنولوجيا المعلومات، والعمارة والتصميم، والحقوق، وسط حضور لافت لأهالي الطلبة.

وسلّم الزبن الشهادات للخريجين، والدروع التقديرية للطلبة الأوائل في الكليات الثلاث، فيما شارك عمداء الكليات في مراسم تسليم الشهادات، تتويجًا لجهود الطلبة الأكاديمية خلال سنوات الدراسة.

ودعا رئيس الجامعة بالوكالة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي الخريجين إلى جعل التخرج بدايةً لرحلة التعلم المستمر، مشددًا، في كلمته لخريجي كلية الحقوق، على ضرورة تغليب الضمير والحق على المصلحة. كما استعرض أبرز إنجازات الكليات، والتي شملت دخول جامعة البترا قائمة أفضل (500) جامعة آسيوية، وحصول كلية الحقوق على الاعتماد الأكاديمي الفرنسي، وفوز طلبة كليتي تكنولوجيا المعلومات والعمارة والتصميم بجوائز عالمية ووطنية.

وقال عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح إن احتفالات التخريج تمتد على مدى ثلاثة أيام، لتخريج ما يقارب (630) طالبًا وطالبة، مبينًا أن العمادة وفرت جميع التجهيزات التنظيمية واللوجستية لإخراج الحفل بصورة تليق بمسيرة الخريجين، وتسهم في إدخال الفرحة إلى قلوب أهالي الطلبة وضيوف الجامعة.

واستعرض رئيس قسم الديكور في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، المهندس عبد الله الشوبكي، قصة نجاحه المهنية، متحدثًا عن أثر البيئة الأكاديمية في جامعة البترا في صقل مهاراته، والتي قادته إلى تصميم مراسم التتويج الملكي واحتفالات اليوبيل الفضي. وأشار إلى استقطابه عشرة من خريجي الجامعة للعمل في شركته، وإلى اختياره جامعة البترا لتعليم أبنائه الثلاثة، ثقةً بجودة مخرجاتها الأكاديمية.

وربط ممثل خريجي الماجستير، الطالب أحمد العيسوي، رسالة العلم بخدمة الإنسانية ونصرة القضايا العادلة، ورفع الدعاء تضامنًا مع قطاع غزة وفلسطين، مؤكدًا أن الباحث الحقيقي يُقاس بما يتركه من أثر في وطنه وأمته.

وعبرت ممثلة خريجي البكالوريوس، الطالبة سدين الخليلي، عن سعادتها بقطف ثمار سنوات الاجتهاد، ووجهت الشكر إلى أولياء الأمور وأعضاء الهيئة التدريسية على دعمهم المتواصل، الذي أسهم في تحويل طموحات الطلبة إلى واقع ملموس.