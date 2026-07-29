تركيا تعتقل رئيسة بلدية وآخرين مع توسع حملة ضد المعارضة

خبرني - ذكرت قناة (إن.تي.في) أنّ السلطات التركية اعتقلت الأربعاء رئيسة بلدية أحد أحياء اسطنبول تنتمي للمعارضة و5 أشخاص آخرين على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتعلق بتراخيص البناء والإشغال.

وتعدّ هذه الخطوة الأحدث في حملة قانونية غير مسبوقة تستهدف البلديات التي يديرها الحزب الرئيس المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت القناة أنه تم احتجاز سينم ديديطاش رئيسة بلدية أوسكودار، بالإضافة إلى نائب رئيس البلدية والأمين العام ومهندس معماري ووكيل تجاري ومقاول.

وشنت الشرطة عمليات دهم متزامنة على 11 عنوانا في اسطنبول، وصادرت مواد رقمية من المشتبه بهم.

وأفادت القناة بأنه ترددت أنباء عن قيام البلدية بتنسيق عملية الموافقة على تراخيص البناء من خلال نظام كان يُلزم المقاولين بتوقيع عقود استشارية للحصول على التراخيص.

ورفضت المعارضة موجة الاتهامات الموجهة إليها منذ عام 2024، وتقول إنّ التحقيقات ذات دوافع سياسية. وتؤكد الحكومة أن القضاء مستقل.