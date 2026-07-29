الاردن .. إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 9 مستشفيات حكومية

خبرني - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأربعاء، إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في تسعة مستشفيات حكومية بإقليم الشمال، ضمن مشروع يستهدف 33 مستشفى، متوقعة أن يوفر نحو 35 ألف لتر من المياه الساخنة يوميا، ويحقق وفرا سنويا بنحو 43 ألف دينار، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 140 طنا سنويا.

وقال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، التابع للوزارة، إن المرحلة الأولى اكتملت بعد تشغيل النظام في مستشفى الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون، آخر المستشفيات المشمولة بالمشروع، الذي ينفذ بدعم من الحكومة الإيطالية ممثلة بوزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية.

وأضاف أن المرحلة الأولى شملت مستشفيات اليرموك، والأميرة راية، والبادية الشمالية، والمفرق الحكومي، والأميرة رحمة التعليمي للأطفال، والرمثا الحكومي، وجرش الحكومي، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مستشفى الإيمان، بإجمالي سعة تخزينية بلغت 35 ألف لتر من المياه الساخنة.

وأوضح الصندوق أن المشروع نفذته شركة نور للطاقة الشمسية وفق المواصفات الفنية المعتمدة لضمان كفاءة الأنظمة واستدامة تشغيلها.

وخلال زيارة ميدانية إلى مستشفى الإيمان، قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة إن النظام في المستشفى يمثل نحو 17.1% من إجمالي السعة التخزينية للمرحلة الأولى، ومن المتوقع أن ينتج نحو 6 آلاف لتر من المياه الساخنة يوميا، وأن يحقق وفرا ماليا سنويا يقارب 7,400 دينار، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 24 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصحي، وخفض استهلاك الوقود التقليدي والكلف التشغيلية، وتوفير مصدر مستدام وآمن للمياه الساخنة، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية، ويعكس الشراكة بين الصندوق والحكومة الإيطالية في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة.

وأشار الصندوق إلى أن المشروع يستهدف تركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكوميا على ثلاث مراحل، بكلفة إجمالية تبلغ 3.2 مليون دينار. ومن المتوقع عند استكماله توفير نحو 217 ألف لتر من المياه الساخنة يوميا، وتحقيق وفر مالي سنوي يقدر بنحو 266,407 دينارات، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 866 طنا سنويا، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع الطاقة.