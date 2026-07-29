المياه توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بكلفة 28 مليون دولار

خبرني - وقّع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء 29/7/2026، والشركة المُشغّلة لمشروع محطة السمرا، اتفاقية مشروع التوسعة الإضافية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لتعزيز الأمن المائي في الأردن وتوسيع قدرات المملكة لإعادة استخدام المياه المعالجة، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمّان.

وبين ابو السعود ان المشروع يأتي بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 28 مليون دولار أمريكي، حيث يهدف إلى تحسين كفاءة أداء محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي وزيادة طاقتها الاستيعابية لمواكبة الارتفاع المتزايد في كميات مياه الصرف الصحي المتدفقة من حوض عمّان–الزرقاء.

واضاف وزير المياه ان محطة السمرا تُعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن، إذ تعالج ما يقارب 70 بالمائة من إجمالي مياه الصرف الصحي في المملكة، وتؤدي دوراً محوريا في حماية الصحة العامة، والحد من التلوث، ودعم القطاع الزراعي من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في الري. كما تُعد المحطة أول مشروع يُنفذ بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT ) في الأردن، وأحد أنجح نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة.

وسيعتمد مشروع التوسعة الإضافية على حلول متقدمة لتحسين الأداء وتقنيات مبتكرة لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة وإنتاج كميات إضافية من المياه المعالجة القابلة لإعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن يدعم المشروع الزراعة على آلاف الهكتارات من الأراضي المجاورة، بالاضافة الى الحد من الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة، وتعزيز كميات المياه الواردة إلى سد الملك طلال.

ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2028 ، حيث سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال توسيع الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المائية، ودعم مستقبل مائي أكثر استدامة وأمنا للمملكة