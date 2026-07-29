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الصادرات الصناعية تشكل نحو 95% من إجمالي الصادرات الأردنية

  • 29 تموز 2026
  • 13:48
الصادرات الصناعية تشكل نحو 95 من إجمالي الصادرات الأردنية

خبرني  - بلغت قيمة الصادرات الصناعية 3.668 مليار دينار، مسجلة نمواً بنسبة 8.2%، وذلك وفق تقرير الصادرات الصناعية الخاص بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي والصادر عن غرفة صناعة الأردن.

وتضمن التقرير تحليلاً لأبرز مؤشرات أداء الصادرات الصناعية، وتطورها مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة، إضافة إلى أهم الأسواق والقطاعات والمنتجات التي أسهمت في نمو الصادرات خلال الفترة.

وبحسب التقرير شكلت الصادرات الصناعية نحو 95% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما غطت الصادرات الصناعية نحو 45% من إجمالي المستوردات.

كما سجلت صادرات الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 7%، بينما تصدرت الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل القطاعات الصناعية المصدرة، تلتها الصناعات الجلدية والمحيكات، ثم الصناعات الهندسية والكهربائية.

ووفق التقرير برزت كل من سويسرا والصين وكينيا وتايلاند ضمن الأسواق التي سجلت أعلى نمو في الصادرات الصناعية من حيث النسبة خلال تلك الفترة.

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