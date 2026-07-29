الحرارة تصل الى 40 في عدة محافظات .. الأردن على موعد مع اول كتلة حارة هذا الصيف

خبرني - يترقب الأردن تأثره بأول كتلة هوائية حارة خلال صيف هذا العام، حيث تشير آخر مخرجات الخرائط الجوية إلى اندفاع كتلة هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية نحو المنطقة، بالتزامن مع تموضع القبة الحرارية بالقرب من بلاد الشام، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء، مع اشتداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة خلال نهاية الأسبوع.

وتشتد الكتلة الحارة تدريجيًا مع نهاية الأسبوع، لتبلغ ذروة تأثيرها يوم الجمعة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و38 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية، فيما ترتفع بشكل لافت في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة لتتراوح بين 40 و43 درجة مئوية، وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تسود مختلف مناطق المملكة.

الأربعاء 29-7-2026: الكتلة تقترب والحرارة ترتفع

تبدأ المملكة بالتأثر تدريجيًا بالكتلة الهوائية الحارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيًا إلى حارة بوجه عام، وشديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، فيما تكون الأجواء ليلًا لطيفة بوجه عام مع ظهور بعض السحب المنخفضة في أجزاء من شمال المملكة.

الخميس 30-7-2026: بدء التأثر بالكتلة الحارة

يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة يوم الخميس، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية.

وتكون درجات الحرارة حول أواسط الثلاثينيات مئوية في المرتفعات الجبلية، بينما ترتفع بشكل لافت في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة لتتراوح بين 40 و43 درجة مئوية، وسط أجواء حارة بوجه عام وشديدة الحرارة في المناطق المنخفضة والصحراوية، فيما تكون الأجواء ليلًا أكثر حرارة من المعتاد مع ميلها للاعتدال تدريجيًا خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر.

الجمعة 31-7-2026: ذروة تأثير الكتلة الحارة

تبلغ الكتلة الهوائية الحارة ذروة تأثيرها على المملكة يوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و38 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية، بينما ترتفع في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة لتتراوح بين 40 و43 درجة مئوية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال ساعات العصر، فيما تبقى الأجواء ليلًا أكثر حرارة من المعتاد، لكنها تميل للاعتدال خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر.

وتُظهر المؤشرات الجوية الأولية استمرار تأثير القبة الحرارية مع بداية شهر آب، مع احتمالية تمركزها بشكل أكبر فوق المنطقة، ما قد يؤدي إلى استمرار الأجواء الحارة وارتفاع إضافي محتمل على درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من الشهر، مع بقاء التوقعات قابلة للتحديث وفقًا لآخر مخرجات النماذج الجوية.

توصيات مهمة خلال فترة تأثير الكتلة الحارة:

• تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحًا وحتى 5 مساءً.

• الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الجفاف.

• عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة مهما كانت المدة قصيرة.

• تجنب إشعال النيران أو التخلص من أعقاب السجائر في المناطق المفتوحة، للحد من خطر اندلاع الحرائق.