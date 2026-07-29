جامعة عمان العربية تعزز حضورها العالمي في تصنيف ويبوميتركس Webometrics بحلولها بالمرتبة الرابعة بين كافة الجامعة الأردنية والثان

خبرني - واصلت جامعة عمان العربية ترسيخ مكانتها بين الجامعات الأردنية والعالمية، محققةً إنجازًا جديدًا بحلولها في المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات الأردنية، والثانية بين الجامعات الخاصة، والمرتبة (1266) عالميًا وفق تصنيف Webometrics Ranking of World Universities، أحد أبرز التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات من خلال جودة حضورها الأكاديمي والبحثي والرقمي، حيث يأتي هذا الإنجاز ليؤكد المكانة المتنامية للجامعة، ويعكس جودة منظومتها التعليمية والبحثية، ونجاح رؤيتها الاستراتيجية في بناء جامعة عصرية تواكب المتغيرات العالمية، بما يمنح طلبتها بيئة تعليمية متقدمة وشهادة أكاديمية تحظى بسمعة محلية ودولية متنامية.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة، ويجسد التزام الجامعة بتنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز حضورها في التصنيفات الدولية، وأشار الدكتور الوديان إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الأكاديمية المرموقة التي حققتها جامعة عمان العربية، ويؤكد أنها تمضي بخطى واثقة نحو الريادة والتميز، ويأتي الاستثمار في الإنسان، والبحث العلمي، والتحول الرقمي في مقدمة أولويات الجامعة، انطلاقًا من إيماننا بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات والكفايات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي يمثل رسالتنا الأساسية، وأضاف أن الجامعة مستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية وفق أفضل المعايير الدولية، وتعزيز البحث العلمي، وتوسيع شراكاتها الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات العالمية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي والابتكار، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية خريجيها.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب رئيس جامعة عمان العربية للتخطيط وضمان الجودة أن تقدم الجامعة في هذا التصنيف يعكس نجاح الجامعة في بناء منظومة أكاديمية وبحثية متكاملة ترتكز على الجودة والتميز والابتكار، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل تطوير برامجها التعليمية، وتحسين مخرجات التعلم، وتعزيز الإنتاج البحثي، بما ينعكس إيجابًا على مكانتها الأكاديمية وسمعتها الدولية، ويمنح طلبتها قيمة مضافة وفرصًا أوسع للمنافسة في سوق العمل واستكمال الدراسات العليا، وأضاف الحمد بأن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية يعد مؤشرًا مهمًا على جودة البيئة التعليمية والبحثية التي توفرها جامعة عمّان العربية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور في اختيار جامعة تتمتع بسمعة أكاديمية متنامية، وبرامج حديثة، وكفاءات أكاديمية متميزة، وشراكات دولية، بما يسهم في إعداد خريجين أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويعتمد تصنيف Webometrics على مجموعة من المؤشرات العالمية التي تقيس أداء الجامعات، أبرزها التأثير الرقمي Impact الذي يقيس مدى انتشار محتوى الجامعة وحضورها الإلكتروني، والتميز البحثي Excellence الذي يقيس جودة الأبحاث العلمية وتأثيرها عالميًا، إضافة إلى الانفتاح والشفافية البحثية Opennessالذي يقيس حجم الاستشهادات العلمية للباحثين في الجامعة.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار جامعة عمان العربية في تعزيز حضورها بين الجامعات الأردنية الرائدة، وترسيخ مكانتها على الساحة الأكاديمية العالمية، بما يؤكد جودة برامجها الأكاديمية، وتميز بيئتها التعليمية، وريادتها في البحث العلمي والابتكار، والتزامها بإعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المعرفة والمهارات التي تمكنهم من المنافسة والنجاح في عالم سريع التغير.