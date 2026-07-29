أخيرا.. ريال مدريد يقدم عرضه الأول لضم رودري

خبرني - بدأ ريال مدريد تحركه الرسمي نحو التعاقد مع رودري، نجم مانشستر سيتي، بعدما أجرى النادي الملكي اتصالاته الأولى مع إدارة النادي الإنجليزي لبحث إمكانية إتمام الصفقة، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في موقف الميرنجي من اللاعب الإسباني.

وبحسب الصحفي الشهير فابريزيو رمانو، دخل ريال مدريد ومانشستر سيتي في مفاوضات أولية عبر محادثات شفهية، في الوقت الذي أعطى فيه فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، الضوء الأخضر للمضي قدمًا في الصفقة، بعد أشهر من بقاء الأبواب مغلقة أمام إمكانية التعاقد مع رودري.

وأشار رومانو إلى أن ريال مدريد أبدى استعداده لتقديم عرض تتجاوز قيمته 50 مليون يورو من أجل حسم الصفقة.

وتأتي هذه التطورات بعد تحول رودري إلى أولوية قصوى داخل ريال مدريد، خاصة عقب تألقه مع منتخب إسبانيا والتتويج بكأس العالم، حيث باتت إدارة النادي ترى في لاعب مانشستر سيتي الحل المثالي لتعزيز خط الوسط ومنح الفريق لاعبًا قادرًا على تنظيم اللعب والتحكم في إيقاع المباريات.

ويرتبط رودري بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2027، إلا أن رغبة اللاعب في العودة إلى إسبانيا قد تلعب دورًا مهمًا في حسم مستقبله، خصوصًا مع اهتمام ريال مدريد بضمه.

ويسعى ريال مدريد إلى تسريع مفاوضاته من أجل حسم الصفقة قبل عودة رودري إلى تدريبات مانشستر سيتي استعدادًا للموسم الجديد، حيث يأمل النادي الملكي في التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي خلال الأيام المقبلة.

وكانت صفقة رودري قد تحولت من مجرد اهتمام داخل أروقة ريال مدريد إلى هدف استراتيجي للنادي، خاصة أن اللاعب يحظى بإعجاب كبير داخل "فالديبيباس"، كما حصلت فكرة التعاقد معه على دعم المدرب جوزيه مورينيو، الذي يرى فيه قطعة أساسية لمشروعه الجديد مع الفريق.

ويأمل ريال مدريد أن ينجح عرضه الأول في فتح الباب أمام مفاوضات أكثر جدية مع مانشستر سيتي، تمهيدًا لإتمام صفقة قد تكون الأبرز في تحركات النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.