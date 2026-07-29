بدعم قيمته تتجاوز (655,000 €) يورو: عمان العربية تقود مشروعاً مدعوماً من Erasmus+ في مجال التوحد

خبرني - جامعة عمّان العربية تحقق إنجازًا أكاديميًا دوليًا جديدًا، تمثل في اختيار الجامعة كمنسق (Coordinator) لمشروع INCLUDE بتمويل قيمته (655,225 €) يورو ضمن برنامج Erasmus+ لبناء القدرات في مجال التعليم العالي (Capacity Building in Higher Education – CBHE) لعام 2026، وتحديدًا ضمن المسار الثاني (Strand 2) المخصص لشراكات التحول في التعليم العالي.

وتتجلى أهمية هذا الإنجاز في شدة المنافسة على مستوى إقليم جنوب البحر الأبيض المتوسط؛ إذ جاء مشروع INCLUDE ضمن 11 مشروعًا جرى اختيارها للتمويل في المسار الثاني، من أصل 190 مقترحًا مقدمًا.

وأشاد عطوفة رئيس جامعة عمّان العربية، الأستاذ الدكتور محمد الوديان، بهذا الإنجاز الدولي النوعي، مؤكدًا أنه يجسد حرص الجامعة على تعزيز حضورها في برامج التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي، وتوسيع شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات العالمية. كما ثمّن الجهود التي بذلها منسق المشروع وفريق إعداده والشركاء، معربًا عن اعتزاز الجامعة بقيادة مشروع يسهم في تطوير التعليم العالي الدامج وخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن وفلسطين، ومؤكدًا دعم الجامعة الكامل لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه وأثره المستدام.

ويحمل المشروع عنوان:

Advancing Inclusive Higher Education through Capacity, Curriculum and System Reform for Autism and Special Needs in Jordan and Palestine (INCLUDE)

(تعزيز التعليم العالي الدامج من خلال بناء القدرات وتطوير المناهج وإصلاح المنظومة التعليمية لذوي اضطراب طيف التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن وفلسطين)

ويتولى الدكتور سامر مطلق العياصرة من كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمّان العربية تنسيق المشروع وقيادة تحالفه الدولي، والإشراف على تنفيذ أنشطته ومتابعة مخرجاته. ويضم المشروع تحالفًا دوليًا من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية المتخصصة من الأردن وفلسطين وإيطاليا وإسبانيا، وهي:

جامعة عمّان العربية – الأردن، المنسق الرئيس للمشروع.

جامعة بادوفا – إيطاليا (University of Padova).

جامعة جيان – إسبانيا (University of Jaén).

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية – الأردن.

المركز التحليلي للاحتياجات الخاصة – الأردن (Analytical Center for Special Needs).

جامعة النجاح الوطنية – فلسطين.

جامعة القدس المفتوحة – فلسطين.

كلية الروضة التقنية المجتمعية – فلسطين.

ويهدف مشروع INCLUDE إلى تطوير التعليم العالي الدامج في الأردن وفلسطين، من خلال بناء قدرات المؤسسات الشريكة، وتحديث المناهج، وتأهيل الكوادر المتخصصة، وتوظيف التقنيات الرقمية والمساندة، بما يسهم في تطوير سياسات وممارسات مستدامة، وتحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة وفق المعايير الدولية.

ويعكس اختيار مشروع INCLUDE للتمويل قدرة جامعة عمّان العربية على بناء وقيادة تحالفات أكاديمية دولية، والمنافسة في برامج التمويل الأوروبية، وتطوير مشروعات تستجيب للأولويات الوطنية والإقليمية وتُحدث أثرًا أكاديميًا ومؤسسيًا ومجتمعيًا مستدامًا.