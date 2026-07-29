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الأردن يعزي اليابان

  • 29 تموز 2026
  • 13:10
الأردن يعزي اليابان

خبرني  - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوفَ المملكة وتضامنَها الكامل مع حكومة وشعب اليابان، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين.

وتواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح الأربعاء البحث عن ناجين قد يكونون عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 وفاة.

وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي الأربعاء ارتفاع حصيلة الزلزال البالغة شدته 7,1 درجات الذي ضرب الثلاثاء محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو إلى 13 وفاة مؤكدة.

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