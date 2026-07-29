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توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين بالأردن

  • 29 تموز 2026
  • 13:04
توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين بالأردن

خبرني - بدأت دائرة الشؤون الفلسطينية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تنفيذ مشروع توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على المستفيدين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ13 في المملكة، ضمن الجهود الإنسانية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر الأكثر احتياجا والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها.

وأوضحت الدائرة في بيان الأربعاء، أن هذا المشروع يعد جزءا من سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين بدعم من "Human Appeal Australia" وكاريزما ماليزيا، تأكيدا لنهجها في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات المستحقة، بما يسهم بتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.

وأكدت الدائرة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق لتنفيذ البرامج الإغاثية والإنسانية التي تلبي احتياجات سكان المخيمات، بما يعزز جهود دعمهم وتحسين ظروفهم المعيشية، مثمنة الدعم الذي تقدمه الجهات الشريكة لإنجاح هذا المشروع الإنساني وخدمة الأسر المستفيدة في مخيمات المملكة.

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