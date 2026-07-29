مصر تدين الاعتداءات على الأردن

خبرني - أدانت مصر بأشد العبارات، الأربعاء، الاعتداءات التي استهدفت الأردن واستهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن ما جرى يمثل اعتداءً مرفوضًا على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض أمن الطاقة العالمي.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع كل من الأردن والسعودية، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية، مجددة رفضها القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها.

وتعاملت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فجر الأربعاء مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمسّ أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

كما أعلنت السعودية، مساء الثلاثاء، اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات انطلقت من مليشات موالية لإيران تعمل من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، فإن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

واستؤنفت الضربات في الشرق الأوسط الأربعاء بعد فترة هدوء استمرت لأيام، مع إعلان الجيش الأميركي اعتراض صواريخ إيرانية وشنّ هجوم على "ميليشيات موالية لإيران" في العراق بالتنسيق مع السعودية.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما على "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق التي تتهمها الرياض بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس "نفذت القيادة المركزية الأميركية والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 تموز، استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوري الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية للطاقة".