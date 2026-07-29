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بدفعات شهرية... آبل تتيح تأجير أجهزة (آيفون) و(آيباد) وساعاتها

  • 29 تموز 2026
  • 11:46
بدفعات شهرية آبل تتيح تأجير أجهزة آيفون وآيباد وساعاتها

خبرني - أطلقت شركة آبل برنامجا جديدا لتأجير أجهزتها في الولايات المتحدة، يتيح للمستخدمين استئجار هواتف "آيفون" وأجهزة "ماك" و"آيباد" وساعات "آبل ووتش" مقابل دفعات شهرية.

ويأتي برنامج "Apple Upgrade" بالتعاون مع شركة المدفوعات "كلارنا"، كخطوة توسع خيارات الدفع المتاحة للعملاء وتحلّ محلّ برامج التمويل السابقة للشركة في السوق الأميركية.

ويتيح البرنامج للعملاء استئجار هواتف آيفون وساعات آبل ووتش لمدة 12 أو 24 شهرا، فيما تتوفر أجهزة ماك وآيباد بعقود تمتد لـ24 أو 36 شهرا.

وتبدأ الدفعات الشهرية من 17.99 دولارا لهواتف آيفون، و11.99 دولارا لكل من ساعات آبل ووتش وأجهزة آيباد، و24.99 دولارا لأجهزة ماك.

وقالت آبل إن المتقدّمين للاستفادة من البرنامج سيخضعون لفحص ائتماني مبدئي تجريه "كلارنا" من دون أن يؤثر في تصنيفهم الائتماني، كما يمكن للعملاء خفض قيمة الدفعات الشهرية من خلال استبدال جهاز حالي، والحصول على استرداد نقدي بنسبة 3% عند السداد باستخدام Apple Card.

وعند انتهاء مدة عقد التأجير، يمكن للعملاء إعادة الجهاز، أو شراؤه عبر دفعة واحدة، أو الترقية إلى إصدار أحدث.

وأضافت الشركة أن المشتركين الحاليين في برنامج iPhone Upgrade سيتمكنون من الانتقال إلى برنامج التأجير الجديد عند استيفاء شروط الأهلية، كما سيظل بإمكانهم استخدام أقساط "Apple Card" الشهرية، أو تمويل شركات الاتصالات، أو شراء الأجهزة مباشرة، موضحة أن البرنامج أصبح متاحا عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقها، ومتاجرها في الولايات المتحدة.

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