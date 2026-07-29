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إدارة الأزمات يواصل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات

  • 29 تموز 2026
  • 11:44
إدارة الأزمات يواصل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات

خبرني - أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مواصة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في ستّ محافظات، في إطار التحقق من الجوانب التقنية للنظام وفاعليته في إيصال الرسائل التحذيرية إلى المواطنين.

ومن المقرّر أن يتم تنفيذ تجربة اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في محافظات إربد، وعجلون، والمفرق، والكرك، والطفيلة، والعقبة.

وأكّد المركز أن هذه التجارب تندرج ضمن فحص الجانب التقني للنظام، بما يشمل التأكد من وصول الرسائل التحذيرية وقياس فاعليتها في تحذير المواطنين.

وبدأ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اعتبارا من الاثنين الماضي، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة، والتي تستمر حتى 2 آب المقبل.

وتنفذ التجارب، وفقا للمركز، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة، وذلك للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة.

وأهاب المركز بالمواطنين عدم القلق أو الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، موضحا أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية سيرافقها تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري.

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