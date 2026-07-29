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عمّان الأهلية تشارك بالاجتماع الدولي لمشروع  ENG-INC بألمانيا

  • 29 تموز 2026
  • 11:30
عمّان الأهلية تشارك بالاجتماع الدولي لمشروع  ENGINC بألمانيا

خبرني  - في إطار تعزيز حضورها في المشاريع الأكاديمية الدولية، شاركت جامعة عمّان الأهلية في أعمال الاجتماع الإداري "الحضوري" لمشروع  ENG-INC الذي استضافته جامعة فريدريش-ألكسندر إرلانغن-نورنبيرغ (FAU) في مدينة إرلانغن الألمانية، بمشاركة ممثلين عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الشريكة في المشروع.

ومثّل الجامعة في الاجتماع كلٌّ من الدكتورة ولاء الصمادي، منسقة مشروع  ENG-INC  في جامعة عمّان الأهلية، والأستاذ الدكتور إياد المعايطة.

حيث جاءت المشاركة تأكيدًا على الدور الفاعل الذي تؤديه الجامعة بصفتها شريكًا في المشروع الأوروبي الممول من برنامجErasmus+.

 وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات تنفيذ المشروع، ومراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة، إلى جانب إقرار خطة العمل للفترة المقبلة، وبحث آليات تطوير المناهج الهندسية، وتعزيز الابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم الهندسي مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة خريجي كليات الهندسة وتعزيز فرص توظيفهم.

ويهدف مشروع  ENG-INC، الذي يحمل عنوان "Enhancing Employability and Skills for Engineering Graduates through Innovation, Networking, Collaboration and Curriculum Updating"،

إلى تطوير التعليم الهندسي من خلال تحديث الخطط الدراسية، وتعزيز التعاون بين الجامعات الشريكة، وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومهارات الخريجين.

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