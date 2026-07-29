عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا

خبرني - شاركت جامعة عمّان الأهلية في أعمال المؤتمر الدولي العشرين متعدد المؤتمرات في علوم الحاسوب ونظم المعلومات (MCCSIS 2026)، الذي استضافته مدينة ڤالنسيا الإسبانية خلال الفترة من 25 إلى 27 تموز 2026، من خلال مشاركة الدكتورة مها ياسين، عضو الهيئة التدريسية في الجامعة، ببحث علمي، إلى جانب ترؤسها إحدى الجلسات العلمية ضمن فعاليات المؤتمر.

وقدمت الدكتورة مها ياسين ورقة بحثية بعنوان:

ChatGPT in the Classroom: Language Learning, Identity and Hybridity among Jordanian Generation Z in E-learning Contexts

وذلك ضمن المؤتمر الدولي العشرين للتعلم الإلكتروني والتعلم الرقمي

(20th International Conference on e-Learning and Digital Learning - ELDL 2026)

أحد المؤتمرات العلمية المتخصصة المنضوية تحت مظلة MCCSIS 2026 وتناول البحث أثر توظيف تطبيق ChatGPT في بيئات التعلم الإلكتروني، وانعكاسه على تعلم اللغة، وتشكّل الهوية، والتهجين اللغوي لدى طلبة الجيل Z في الأردن، في ظل التوسع المتسارع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. كما ترأست الدكتورة مها ياسين الجلسة العلمية Higher and Further Education ضمن أعمال مؤتمر MCCSIS 2026، حيث أدارت جلسات نقاشية لعدد من الأوراق البحثية المقدمة من باحثين من جامعات ومؤسسات أكاديمية من مختلف دول العالم، بما يعكس الحضور الأكاديمي المتميز لجامعة عمّان الأهلية والثقة الدولية بكفاءات أعضاء هيئتها التدريسية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على تعزيز حضورها في المؤتمرات العلمية الدولية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، بما ينسجم مع رؤيتها في ترسيخ التميز الأكاديمي، وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي.