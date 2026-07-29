استطلاع : ربع شباب الأردن عقدوا قرانهم وتراجعوا قبل الزواج

"الأعلى للسكان": الظروف الاقتصادية أهم سبب تأخر زواج الشباب بالأردن

استطلاع: 400 ألف شاب أردني بين 25-39 عاما لم يسبق لهم الزواج

"الأعلى للسكان": ثلثا الشباب يرغبون بالزواج وتشكيل أسر

"الأعلى للسكان": 27% من الشباب في الأردن عقدوا قرانهم ثم وتراجعوا دون إكمال الزواج

خبرني كشف أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، عن نتائج استطلاع عالمي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان وشمل 73 دولة وأكثر من 100 ألف من الشبان ضمن الفئة العمرية (25-39 عاماً)، إلى جانب نتائج استطلاع محلي أجراه المجلس، مبيناً وجود تراجع مستمر في أعداد حالات الزواج المسجلة سنوياً في الأردن رغم زيادة حجم الفئة العمرية المقبلة على الزواج.

وأوضح المصاروة في تصريحات إذاعية ، أن الاستطلاع العالمي أظهر أن ثلثي الشبان (بين 25-39 عاماً) يعبرون عن نيتهم ورغبتهم الأكيدة بالزواج وتشكيل أسرة، وأن 9 من كل 10 منهم يؤكدون أن إنجاب الأطفال يجلب لهم السعادة. وفي المقابل، أشار الاستطلاع إلى أن التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة تقف كأبرز المعيقات أمام تحقيق هذه الرغبات، متجاوزة تحديات التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد المحلي، أشار المصاروة استناداً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى وجود نحو 400 ألف شاب أردني (من الذكور) بين 25 و39 عاماً لم يسبق لهم الزواج، لافتاً إلى أن معدلات البطالة تشكل عائقاً رئيسياً؛ إذ تبلغ بين الشباب الذكور نحو 55% وترتفع إلى 65% بين الإناث. وأضاف أن مستويات الدخل، وارتفاع كلف المعيشة، وأجور السكن، وتأسيس الأسرة، تشكل عوائق محورية، مبيناً أن 27% من الشباب في الأردن عقدوا قرانهم ثم انفصلوا وتراجعوا دون إكمال الزواج.

نتائج الاستطلاع

وأظهر استطلاع رأي اجراه المجلس الأعلى للسكان وجود تراجع مستمر في أعداد حالات الزواج المسجلة سنوياً في الأردن، رغم زيادة حجم الفئة العمرية المقبلة على الزواج، حيث يبلغ عدد الشباب الأردنيين بين 25 و39 عاماً ممن لم يسبق لهم الزواج نحو 400 ألف شاب.

وبين الاستطلاع أن التحديات الاقتصادية تبدو العامل الأكثر تأثيراً في تأخير الزواج، أكثر من تحديات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ارتفاع كلف تأسيس الأسرة، وصعوبة تأمين السكن، يشكلان أبرز العوائق أمام الشباب.

وأشار إلى مجموعة من التحديات المرتبطة بسوق العمل، من بينها انخفاض مستوى الأجور مقارنة بكلف المعيشة، وارتفاع سنوات التعليم التي قد تؤخر سن الزواج، إضافة إلى الحاجة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق.

وفي جانب الإنجاب، أظهرت نتائج الاستطلاع أن الاستقرار المالي والأمان الوظيفي يمثلان أهم الشروط المسبقة لاتخاذ قرار الإنجاب، في حين تشكل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف السكن أبرز العوائق أمام تحقيق رغبة الأزواج في تكوين أسر.

وبين الاستطلاع ايضًا أن الاستجابة للتحديات تتطلب سياسات تركز على توسيع الفرص الاقتصادية للشباب، وتعزيز الأمن الوظيفي، وتوفير سكن ميسور التكلفة، ودعم خدمات رعاية الأطفال، بما يساعد الشباب على تحقيق تطلعاتهم في بناء أسر مستقرة.