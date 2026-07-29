*
الاربعاء: 29 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 20 منتسبا في الهجمات الأمريكية السعودية

الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 20 منتسبا في الهجمات الأمريكية السعودية

  • 29 تموز 2026
  • 10:53
الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 20 منتسبا في الهجمات الأمريكية السعودية

خبرني  - أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الأربعاء، مقتل 20 منتسبا وإصابة 32 آخرين في الهجمات الأمريكية السعودية الأخيرة.

يأتي هذا الإعلان عن عدد القتلى، عقب بيان أولي، قال فيه الحشد الشعبي في العراق إن "الهجمات الأمريكية والسعودية تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق".

وأعلن الحشد في بيانه الأربعاء، أن عددا من مقراته الرسمية في مناطق متفرقة من البلاد تعرض لهجمات قال إنها "إرهابية غادرة" شنتها القوات الأمريكية والسعودية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.

وقال الحشد في بيانه إن الاستهداف يمثل "تصعيدا بالغ الخطورة" وانتهاكا لسيادة العراق، مؤكدا أن الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانيا، فيما تستمر عمليات حصر الخسائر وتقييم الأضرار.

في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نتنياهو يتحدى ممداني في نيويورك - فيديو
نتنياهو يتحدى ممداني في نيويورك - فيديو
  • 2026-07-29 10:21
واشنطن تؤكد ضرورة إعادة فتح سفارتها لدى ليبيا
واشنطن تؤكد ضرورة إعادة فتح سفارتها لدى ليبيا
  • 2026-07-29 08:49
استطلاع: نصف الأمريكيين يؤيدون اعتقال نتنياهو تنفيذا لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية
استطلاع: نصف الأمريكيين يؤيدون اعتقال نتنياهو تنفيذا لمذكرة المحكمة الجنائية ...
  • 2026-07-29 08:42
الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جاي كلايتن مديرا للاستخبارات الوطنية
الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جاي كلايتن مديرا للاستخبارات الوطنية
  • 2026-07-29 08:23
(ليش ما وقعت؟).. وزير عراقي يربك مراسم توقيع اتفاقيات مع تركيا
(ليش ما وقعت؟).. وزير عراقي يربك مراسم توقيع اتفاقيات مع تركيا
  • 2026-07-29 08:09
التلفزيون الإيراني ينفي صدور بيان بشأن الهجمات على القواعد الأميركية
التلفزيون الإيراني ينفي صدور بيان بشأن الهجمات على القواعد الأميركية
  • 2026-07-29 03:07