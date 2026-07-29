جامعة الزيتونة الأردنية تحرز تقدماً في تصنيف UniRank العالمي وتحل ثامنةً محلياً و75 عربياً

خبرني - حققت جامعة الزيتونة الأردنية إنجازاً جديداً في تصنيف UniRank العالمي، بعدما جاءت في المرتبة الثامنة على مستوى الجامعات الأردنية، والمرتبة الخامسة والسبعين عربياً، وفق أحدث نتائج التصنيف.

ويُعد تصنيف UniRank من التصنيفات العالمية التي تقيس حضور الجامعات الرقمي ومدى انتشارها عبر شبكة الإنترنت، من خلال تقييم فاعلية مواقعها الإلكترونية ومؤشرات حضورها على الويب، ويشمل الجامعات المعترف بها رسمياً والمعتمدة من الجهات الوطنية والدولية المختصة.

ويضم التصنيف أكثر من 13,800 جامعة وكلية في ما يقارب 200 دولة حول العالم، ويصدر نتائجه بصورة دورية استناداً إلى مؤشرات تقيس جماهيرية المواقع الإلكترونية للجامعات ومدى وصولها وانتشارها الرقمي، دون أن يركز بصورة مباشرة على تقييم جودة التعليم أو المخرجات الأكاديمية.

ويعتمد التصنيف على خوارزمية تستند إلى مجموعة من مؤشرات الويب المستقلة المستقاة من مصادر عالمية متخصصة في تحليل المواقع الإلكترونية وقياس تأثيرها وحضورها الرقمي، بما يعكس مدى انتشار الجامعة وفاعلية منصاتها الإلكترونية على المستويين المحلي والدولي.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح جامعة الزيتونة الأردنية في ترسيخ مكانتها بين الجامعات الأردنية والعربية، ويعكس جهودها المتواصلة في تطوير بنيتها الرقمية وتعزيز حضورها الإلكتروني، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية، وتسهيل الوصول إلى محتواها الأكاديمي وخدماتها الإلكترونية، انسجاماً مع رؤيتها في التميز والابتكار والتحول الرقمي.